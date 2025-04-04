高市防水閘門補助 挨批杯水車薪

高雄市防水閘門補助前年543件，去年颱風接連來襲，申請量暴增至4359件，總金額超過3.3億元，市府預算僅編100萬元，動用1千萬元預備金支應也用罄，許多市民擔心領不到錢。另，旗津區因地目問題申請困難，67件申請僅通過8件，地方擔心汛期將至，又面臨淹水惡夢。

水利局表示，市府已提報墊付案，也向中央爭取經費，若墊付案通過，就能先發錢給已經完成建置的案主，初估約近1億元可先發放。旗津區則以專案辦理，核准件數增加中。

因應洪災，市府提供防水閘門補助，每戶最高可申請9.4萬元，市民須事前申請，核准施工後再請領補助。

2021年、2022年每年均編1千萬元預算，但申請量少，經費沒用完，去年降至100萬元，豈料接連有颱風來襲，申請量暴增至4359件，補助款共需3億3553萬元，藍綠議員都擔心市府發不出錢。

議員黃彥毓說，前幾年颱風少、沒淹水，防水閘門不受重視，但去年凱米、山陀兒等颱風接力襲台，申請量暴增，市府只編列100萬元根本不夠用。

議員邱俊憲指，鄉親反映，以前申請補助，核准速度很快，去年颱風過後申請數量暴增，很多人完工後還沒領到錢，盼能在今年6月前發放。

水利局長蔡長展表示，過去都由市府編預算補助建置水閘門，去年申請案暴增，市府已先動用1千萬元預備金支應，但因整體金額龐大，所以也跟中央爭取專案補助。

蔡長展說，申請建置時間從去年底延長至今年底，避免價格飆升，廠商來不及施作。

議員簡煥宗則表示，水利局規定合法房屋且10年內未申請者才能申請，但旗津地區多半是航港局、民航局等公部門土地，少私有地，世代居住的民眾無法拿出房屋證明申請水閘門，如今汛期將屆，擔心夏季海水倒灌。

蔡長展答覆，旗津情況特殊，市長批准用專案方式補助，補助件數已新增十幾件，會繼續加強宣導。