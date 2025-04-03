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日籍婦挨撞不治 高雄中華五福圓環人行道增設欄杆

中央社／ 高雄3日電

61歲日籍婦人上月中在高雄市中華五福圓環人行道，遭衝上人行道車輛衝撞送醫，搶救16天在1日不幸逝世；此路段正增設欄杆，人行道上也增加綠色鋪面，提高辨識度。

中華五福圓環去年完成改造，改造後圓環的內側區域成為人行空間，行人不用再繞圓環外圈過馬路，縮短行人步行路程；這起意外發生前道工處以路緣石施作實體分隔人行道，交通局增設外環標線並調整標誌與號誌等，也預計未來將人行道升級至抬高實體人行道，增加美觀及行人安全性。

但高雄市一輛自小客車3月15日下午行經前金區中華、五福路口，沿中華三路北上車道行駛時，突然偏右駛上人行道，撞上與兒子一同來台觀光的61歲日本籍婦人，出事地點正是中華五福圓環內側行人空間。

日籍婦人經多天搶救，仍於1日不治；高雄市交通局、工務局也於事發後現場會勘研議改善事宜，決議由交通局於肇事路段圓環人行道施作綠鋪標線式人行道，工務局道工處也將增設人行道護欄。

中央社記者實際走訪中華五福圓環，目前也有一處完成欄杆設置，尚未完成地方則暫時以交通錐增加警示。工務局道工處表示，未來圓環內側所有人行道都會有欄杆，目前工廠正在全力趕工，預計月底完工。

日籍婦人送醫搶救後生命跡象一度穩定，持續在加護病房接受治療，經半個月醫治仍在1日不幸身亡，檢方核發中英文版本相驗屍體證明書，並由家屬領回遺體處理後事；另外，檢方就過失致死部分再次訊問張男，並諭令張男以新台幣6萬元交保。

人行道 行人 高雄市

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