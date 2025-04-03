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台灣祭首日芒果醬打頭陣 萬人齊聚大灣享受音樂

中央社／ 屏東縣3日電

台灣祭今天開始一連3天在墾丁大灣登場，首日由人氣樂團「芒果醬」打頭陣，開場瞬間達4萬人次，因應大量人潮，警方也加派警力及緝毒犬維安。

台灣祭首日有別以往炙熱太陽，今天微涼天氣，中午就有樂迷出現，縣府表示，依據中華電信人數統計開場瞬間達4萬人次。台日觀光交流親善大使中川紅葉登台向樂迷打招呼。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，台灣祭邁入第5屆，連2年破百萬人次參加，已建立起墾丁音樂品牌，今年推出更多元演出陣容，除了美秀集團、血肉果汁機、滅火器等知名樂團，也邀請日本唱紅動漫銀魂主題曲的天王級樂團「DOES」跨海演出，讓樂迷盡情享受音樂。

鄞鳳蘭表示，台灣祭不僅對觀光帶來正面影響，更促成一段跨國音樂情緣。日本觀光促進民間協會長中川哲也，同時也是tokyo honey trap樂團吉他手，前2年隨團參加台灣祭因而愛上墾丁，進而以恆春半島為主題拍攝觀光影片，將在日本萬國博覽會（大阪·關西世博會）閉幕播出，還會有系列屏東觀光影片在大阪街頭播出，走在大阪就能不經意看見屏東、看見台灣祭。

鄞鳳蘭表示，台灣祭開放給新生代音樂家或樂團報名的「春漾舞台」，今年總計350組報名，包含來自美國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、韓國等8個國家的團體，最後經評審選拔，選出全國及海外頂尖24組樂團演出，競爭激烈。

今年台灣祭續推環保減塑行動，去年與「ECODRINK 一口純淨」合作，於現場提供飲水服務，減少約1萬5200支寶特瓶，今年繼續為環保努力，樂迷只要自行準備容器，每次新台幣10元即可裝飲用水，也提供循環杯借用。

傳播處表示，因應台灣祭帶來大量人潮，緝毒犬也來到會場巡邏，讓樂迷在健康清新音樂環境盡情嗨唱，明天將有TRASH、甜約翰、怕胖團以及固定客等樂團重磅演出。

屏東縣政府警察局交控中心車流數據顯示，台1線水底寮五岔路口從今天凌晨0時累計至晚上7時，南下車流量逾4.1萬輛次。屏東警方指出，未來2天南下車流預計持續增加，將持續監控路況並滾動調整疏導措施。

屏東縣政府 樂團 音樂

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