金門消防局職安元年 攜手北科大提升身心防護應對

金門縣消防局長呂英華表示，民國114年為金門縣消防工作安全衛生啟動年；消防局與國立台北科技大學合作，協助消防局推動職安與衛生方面工作，提升安全防護措施與應對能力。

金門縣消防局向內政部爭取114年補助新台幣420萬元預算，其中350萬元用於消防局成立工作安全作業輔助團隊，專責推動及落實各項安全管理作業；另外70萬元用於加速改善工作安全環境與設施設備，強化工作安全衛生作為。

金門縣消防局透過新聞稿表示，消防工作主責災害救援，具高度危險性，須長時間執行勤務或輪班，以及難以掌握的災害現場等壓力，容易影響個人身心健康與整體生活品質，進而易引發個體、工作及家庭問題，更增添意外發生可能性。

因此，消防局向內政部爭取預算改善消防人員工作安全與職業衛生，並與國立台北科技大學合作，成立114年工作安全作業輔助團隊，協助消防局推動職業安全與衛生方面工作，提升安全防護措施與應對能力；消防局在1月27日召開啟動會議，正式啟動此次計畫，2月27日也制定消防工作安全年度政策與目標。

消防局表示，自2月份起輔助團隊每個月安排身心科及職業醫學科醫師駐點，同時組成訪視小組，前往各消防分隊進行駐地訪視，以加強對消防人員健康與安全關注。

呂英華說，114年為金門縣消防工作安全衛生啟動年，盼能提升消防工作環境安全與健康標準，促進消防人員身心健康，並確保執行任務時安全。