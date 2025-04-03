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高雄人淹怕了 水閘門申請案暴增8倍 水利局急找錢

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
去年凱米、山陀兒及康芮颱風接連來襲，許多低窪地區都淹水，導致防水閘門補助申請案暴增至4359件。圖／本報資料照
去年凱米、山陀兒及康芮颱風接連來襲，許多低窪地區都淹水，導致防水閘門補助申請案暴增至4359件。圖／本報資料照

高雄市防水閘門補助前年543件，去年颱風接連來襲，申請量暴增至4359件，總金額超過3.3億元，市府預算僅編100萬元，1千萬預備金也用罄，許多市民擔心領不到補助。水利局表示，市府提報墊付案及向中央爭取經費雙管齊下，近日都已經陸續作業，若墊付案通過就能先發錢給已經完成裝置的申請案。

高市府水利局提供防水閘門補助，最高可申請9.4萬元，市民須事前申請核准，建置完成後再請領補助。2021年及2022年各編列1千萬元預算，但申請量少經費沒用完，去年減至100萬元，豈料申請量暴增至4359件，共需3億3553萬元，藍綠議員都擔心市府發不出錢。

議員黃彥毓表示，前幾年颱風少、沒淹水，防水閘門不受重視，但去年凱米、山陀兒等颱風接力襲台，申請量暴增，總經費逾3億元，市府只編列100萬元，根本不夠用，很多人還在等補助，汛期將至，市府要跟時間賽跑。

議員邱俊憲指出，以前申請補助之後核准速度很快，但去年颱風後數量暴增，已經很多人已經施工完成但還沒領到錢，希望在6月汛期前發放。

水利局長蔡長展回應，過去都由市府編預算補助設置水閘門，去年颱風造成的特殊情況導致申請案暴增，市府先動用1千萬元預備金支應，因整體金額龐大，所以也跟中央爭取專案補助；建置完工時間已從去年底放寬至今年年底，避免價格飆升及廠商來不及施作。

旗津區因地目問題申請困難，去年67件申請僅通過8件，地方擔心夏季將至，又面臨淹水惡夢。議員簡煥宗說，水利局規定合法房屋且10年內未申請者才能申請，但因為歷史因素，旗津地區很少私有地，多半是航港局、民航局等部門土地，雖然世代居住卻無法拿出房屋證明申請，將進入夏季海水倒灌期，居民很擔心。

蔡長展說，旗津情況特殊，市長批准用專案方式補助，補助件數已經新增十幾件，會繼續加強宣導。

水利局 議員 颱風

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