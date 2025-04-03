懷舊童玩遊戲有這些 屏東這所學校讓孩童有個難忘兒童節

兒童節將至，屏東縣林邊鄉仁和國小舉辦了「懷舊童玩、遊戲體驗活動」，邀請社區的爺爺奶奶到校，帶小朋友一起玩古早年代的遊戲，讓小朋友遠離3C產品，彷彿穿越了時光，體驗爸媽、爺奶時代的童年樂趣，小朋友都玩得不亦樂乎。

校長廖淑珍說，活動是由全校老師們一起發想，身為3C世代的孩子，無法體會老師口中的一些來自大自然、來自於生活中唾手可得的創意童玩及遊戲，也跟爸爸媽媽也沒有共同的兒時回憶，因此決定邀請社區的長輩及孩子的爸媽們進來一起來玩懷舊童玩遊戲，並拉進親子間距離。

活動邀請仁和社區協進會的爺爺奶奶帶著小朋友玩遊戲，包括跳橡皮筋、123木頭人、老鷹捉小雞、跳格子、跳圈圈、拍毽子等，大家都玩得很開心。另外為鼓勵孩子做公益，活動中孩子也能賺點數，到仁和村長盧麗美的志工愛心商店購買商品，貢獻社區。

廖淑珍說，這是個特別的兒童節，讓小朋友穿越時空回到爸媽爺奶的童年時代，體會以前的快樂不是來自3C產品，不需要花錢，而是來自創意與同伴間的情感，及從生活中俯拾皆得的快樂。爺奶跟孩子一起玩，也能促進孩子跟社區長者們的情感。