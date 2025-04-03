「翻轉布丁」氣炸一堆網友 高市衛生局懷疑是移花接木

4 月1日愚人節當天，一名網友疑似以高雄楠梓區一家超商門市當背景，在貨架放上自製「焦糖占87%」的翻轉版布丁，並拍攝影片上傳，引發網友搶購，有人連找16家店未果，最後才發現竟是有人惡搞。有網友憶及20年前蠻牛下毒事件，群起撻伐不該拿食安開玩笑。高市衛生局指出，經稽查未有拍攝者及冷藏架型態，疑似影片剪接，商店未販售影片上的布丁。

台灣老字號布丁官網去年4月1 日曾發布照片，照片內的布丁是黑色焦糖較多、黃色布丁比較少，焦糖佔布丁整體87%，強調獨特焦糖香甜風味，搭配布丁Q彈口感，咬下會讓人終身難忘，但文宣右下方文字標註「4／1限定沒有上市」，純粹是愚人節開的玩笑。

今年愚人節，一名網友在threads發表影片，指稱他跑了五家商店才找到翻轉版布丁，店內冷藏架放置一組內含一個焦糖占整體87%的布丁商品。發文一出，不少網友真的跑去找同款布丁，有人連找16家都撲空。

惡搞舉動引來排山倒海的批評，網友罵說，不該篡改官方的文宣，也不能將私人製作物品放在商品貨架上，可能會有食安疑慮。

一名網友提及20年前的蠻牛下毒事件，他表示，「當年凶手也是替換了加入氰化物的蠻牛到便利超商的貨架上，雖然是愚人節白爛影片，但如果每個人都能隨意把自己的東西往超商一放，想想就可怕」。