高雄超嗨兒童藝術節「樂高雄」 衛武營成大型樂高樂園

高雄市政府今年和台灣樂高合作，推出大型兒童節活動「2025高雄兒童藝術節-樂高雄」，即日起至6日在衛武營廣場舉辦，現場除了展示6米高巨型衝浪造型玩偶「小樂」，園區也設置多個人偶裝置地標和闖關遊戲，例如供孩童用積木拼出創意的拼砌牆，或是讓孩童自行組裝樂高賽車，大小朋友還能領取高雄港都景點「樂高雄明信片」。

主辦方在廣場各地設置多款LEGO經典角色，邀民眾拍照打卡，現場也有多台貼紙扭蛋機，大小朋友只要完成指定任務，即可體驗扭蛋機1次；高雄市長陳其邁表示，連假首日超過5萬人次到衛武營中心，市府還邀請12所偏鄉學校、600位學童以樂高積木共創「樂高雄」畫等，更有最受到大小朋友喜愛的親子大地彩繪，以及許多禮物與精彩演出。

此外，市府在衛武營周邊也有市集、劇團表演、唱跳表演、戶外電影播放、樂高雄遊樂園、玩樂運動區等；高市教育局表示，「樂高雄」首度在高雄舉辦大型共創工作坊，攜手樂高大師黃彥智，打造巨型「樂高雄畫」，邀請來自高雄12所偏鄉學校的600位孩子參與，共同在8天內完成以96塊樂高版圖拼接而成的創作，展現童心與創意的極致想像。