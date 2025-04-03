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影／兒童節免費吃冰淇淋 小朋友超HIGH、明天還有一場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

明天就是一年一度的兒童節，金門縣議員董森堡、金城鎮民代表蔡宗儒與金寧鄉民代表李俊龍3人聯合舉辦「兒童節贈霜淇淋活動」，邀請國小及幼兒園以下的孩童們免費品嚐冰品，今天首場活動在下午3點於金城鎮莒光湖共融公園舉行，吸引數百位小朋友到場開心索取兌換券，現場氣氛超嗨，家長與孩子們共度甜蜜的節日時光。

董森堡表示，這項活動已邁入第3年，最初發想單純是為了帶給小朋友驚喜與快樂，沒想到獲得許多家長與孩子的熱烈回饋，因此決定每年持續舉辦，希望用1支霜淇淋為孩子們留下美好回憶。蔡宗儒則表示，兒童節是屬於孩子們的節日，希望透過這樣的小小舉動，讓每個孩子感受到社會的關愛與祝福。

「我最喜歡吃冰淇淋，謝謝叔叔」第一位拿到的小朋友據說2點就到場排隊等候，一名領到霜淇淋券的小朋友開心的說，等下就要跟同學一起走路去兌換；家長許先生則表示，這樣的活動讓孩子超開心，是很好的兒童節禮物。

董森堡強調，未來若條件允許，希望能擴大舉辦更多兒童節相關活動，讓更多孩子受惠，他也感謝合作店家與志工的幫忙，讓這場溫馨的活動得以順利進行。

除了今天首場活動，明天金寧場將在下午1點30分在全家金大店，現場發送霜淇淋兌換券，同樣限量400張，現場以號碼牌發送，送完為止，限國小以下學生領取，請攜帶學生證或縣民卡核對。

金門縣議員董森堡、金城鎮民代表蔡宗儒今天在莒光湖共融公園發放冰淇淋兌換券，不少家長帶著孩子來領券。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡、金城鎮民代表蔡宗儒今天在莒光湖共融公園發放冰淇淋兌換券，不少家長帶著孩子來領券。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡、金城鎮民代表蔡宗儒今天發放冰淇淋兌換券，首個拿到券的小朋友說他2點左右就到場等待。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡、金城鎮民代表蔡宗儒今天發放冰淇淋兌換券，首個拿到券的小朋友說他2點左右就到場等待。記者蔡家蓁／攝影
明天就是一年一度的兒童節，金門縣議員董森堡（右一）、金城鎮民代表蔡宗儒（左一）今天下午在金城鎮莒光湖共融公園發放冰淇淋兌換券，拿到的小朋友超開心的。記者蔡家蓁／攝影
明天就是一年一度的兒童節，金門縣議員董森堡（右一）、金城鎮民代表蔡宗儒（左一）今天下午在金城鎮莒光湖共融公園發放冰淇淋兌換券，拿到的小朋友超開心的。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡、金城鎮民代表蔡宗儒今天下午3點在莒光湖共融公園發放冰淇淋兌換券，2點多現場就有大批小朋友排隊。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡、金城鎮民代表蔡宗儒今天下午3點在莒光湖共融公園發放冰淇淋兌換券，2點多現場就有大批小朋友排隊。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮莒光湖共融公園每逢假日都會吸引不少親子到此遊玩放電，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮莒光湖共融公園每逢假日都會吸引不少親子到此遊玩放電，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

兒童節 朋友 霜淇淋

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