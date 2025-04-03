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高雄智慧車格疑加劇違規停車亂象 民代建議增月票功能

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市議員建議推出智慧停車格「停車月票（回數票）」服務，減少民眾如上下貨物時遭多次收費的顧慮。圖／高雄市交通局提供
高雄市議員建議推出智慧停車格「停車月票（回數票）」服務，減少民眾如上下貨物時遭多次收費的顧慮。圖／高雄市交通局提供

高雄市目前已建置超過5千個智慧停車格，智慧車柱透過車牌辨識系統直接計價，減少人工開單，但智慧車格因電子化快速作業，導致許多民眾擔心遭收費而不敢臨停，市議員建議推出「停車月票（回數票）」服務，減少民眾如上下貨物時遭多次收費的顧慮，交通局回應，月票機制恐造成車輛長時間停放、占位紛爭，現階段不宜實施。

高雄已於高雄軟體園區、澄清湖、衛武營、河堤社區、榮總醫院、瑞豐夜市、美術館、漢神巨蛋、凹子底森林公園、高鐵左營站周邊建置5095格智慧停車格；車格利用車牌辨識技術計算車費，不開立實體停車單，車格標繪綠色LOGO及「智慧」標字；民眾可於交通局公有停車場服務資訊網查詢車格即時占有狀況，減少車輛繞行尋找車位時間。

智慧停車繳費方式包含11家行動支付APP、超商多媒體機補單、銀行或電信業自動扣繳等，民眾可在路邊智慧停車收費告示牌面掃描QRcode，進入繳費頁面。交通局表示，經查建置智慧停車格後，停車單催繳數量無明顯增加，且搭配行動支付APP繳費折扣優惠和抽獎活動，行動支付APP繳費比例逐漸提升，大眾已逐漸接受使該繳費模式。

高雄市將持續在駁二藝術特區、漢神百貨、後驛商圈、高醫、科工館周邊建置智慧車格，預計明年將達到1萬格以上。但不少高雄市民反映，智慧車格收費時間是早上8點至晚上8點，車格雖然前5分鐘免費，但有時若需要短暫臨停，5分鐘後一次就繳半小時15元費用、一小時30元，金額雖不大，「認命繳費」仍覺得頗吃虧。

高市議員陳善慧表示，路邊智慧停車服務推出後，常有駕駛因擔心被短暫臨停就遭收費，而衍生不少違規停車問題，交通局應善用智慧停車資訊化優點，調整收費機制，推出結合智慧停車的「停車月票（回數票）」服務，降低駕駛於路邊短暫停車，如上下貨物時被多次收費的顧慮。

交通局回應，路邊停車格是依當地停車供需、停車秩序及商業活動情形等因素，評估是否收費，為避免停車位遭長時間占用，收費是必要手段，為因應臨時停車需求，「路邊停車位首重周轉率！」但實行停車月票（或回數票）措施後，停車位恐遭車輛長時間停放，導致車位周轉率偏低和供需失衡，甚至衍生佔位紛爭，經評估後不宜推行該服務。

高雄市議員建議推出智慧停車格「停車月票（回數票）」服務，減少民眾如上下貨物時遭多次收費的顧慮。記者宋原彰／攝影
高雄市議員建議推出智慧停車格「停車月票（回數票）」服務，減少民眾如上下貨物時遭多次收費的顧慮。記者宋原彰／攝影

智慧停車格 車位 高雄市

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