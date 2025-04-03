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屏東縣政府變身兒童遊樂場 萬名大小朋友攻陷縣府
屏東縣政府變身兒童遊樂場！縣府在兒童節前夕舉辦「包圍縣府、孩子作主」活動，規畫24個互動遊戲區，邀請親子們一起到縣府玩樂，今日上午開幕儀式，縣長周春米也與20名小朋友上演「紙箱變裝秀」，超過萬名大小朋友同樂慶祝兒童節。
縣府大門口，從24日開始，就出現4個巨型孩童人偶，攀爬在建築外牆，有的雙手緊抓窗框，有的俏皮探頭張望，彷彿在進行一場「攻占縣府」的冒險，吸引路過民眾目光。
今日開幕儀式上演「紙箱變裝秀」，小朋友穿著親手製作的創意紙箱粉墨登場，包括自動販賣機、手機、長頸鹿、太空船等造型萌翻全場，周春米也以火箭造型現身，並帶著小朋友登上「小小縣長」舞台，說明如果當上縣長有什麼願望，有孩子說如果當縣長就會給全縣每間學校各1000萬元。
縣府內也規畫了24處遊戲體驗區，「彩繪公車」讓孩子們手拿畫筆在公車上盡情塗鴉揮灑，打造獨一無二的屏東觀光專車；「泥巴天地」更讓孩子跳進泥坑打滾、捏陶土，釋放天性；「花園城市探索」讓孩子運用紙箱堆疊出假想房子，學習基礎力學原理。
「勇者救援任務」小朋友穿著小小消防衣帽，體驗打火英雄在火場的使命，並讓孩子模擬射擊遊戲灌輸保家衛國觀念；現場也有迷宮、堆紙箱、玩泡泡、道安大冒險、攻炮城等活動，讓小朋友玩得不亦樂乎。
縣府希望「包圍縣府孩子作主」活動打破政府機關的嚴肅形象，透過親子共創、遊戲學習達到寓教於樂目的。周春米表示，希望在兒童節前夕，透過創意讓孩子感受到公共空間的親近與趣味。
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