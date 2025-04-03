照顧孕產婦身心健康 高市府增免費心理諮商次數

為協助孕媽咪孕產期身心調適，高雄市衛生局與婦產科醫師合作，協助憂鬱量表篩檢評估及高風險個案關懷服務；另今年增加免費心理諮商服務次數，幫助孕產婦調適生活與照顧壓力。

高雄市政府衛生局指出，職業婦女「恩恩」懷有7個月身孕，因同時育有一名1歲大女嬰，面對工作與家庭雙重壓力，她時常感到身心俱疲、易緊張不安且會無來由地悲傷落淚，長期陷入焦慮與自我懷疑，又因害怕被批評或誤解而不敢向外求助。

衛生局表示，恩恩日前在醫院產檢時接受「愛丁堡孕產婦憂鬱篩檢」達16分，遠超過可能受憂鬱困擾的13分，在醫護關懷下說出內心壓力與無助，經醫師評估轉介精神醫療，透過團隊協助學習身心調適，舒緩孕期身心壓力與正視心理健康重要性。

衛生局今天發布新聞稿表示，為確保每名孕產婦及家人都能獲得適當心理支持，幫助孕產婦以更穩定心態迎接寶寶，衛生局與全市接生醫療院所合作，提供4次（孕期3次及產後1次）「愛丁堡孕產婦憂鬱篩檢」，針對高風險個案依需求轉介精神醫療或心理諮商，盼早期介入提供協助。

衛生局指出，針對孕產期婦女需求，今年連結社區心衛中心資源，提供精神醫療以外的心理諮商服務，心理諮詢專線由專業人員傾聽與關懷，協助孕產家庭面對生活與照顧壓力，並增加免費心理諮商服務次數最多至8次，加上與高雄市臨床心理師公會合作推行「好孕到：伴妳好心情」計畫，辦理多元宣導講座、支持團體與多媒體宣導，提供孕產婦家庭更完整全面的心理支持。