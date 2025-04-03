光電板恐進駐社區 大社人抗議

中租能源開發公司申請在高雄大社區觀音國際山莊會館屋頂裝太陽能光電板，居民昨在說明會上群起抗議；另，議員質疑「大創綠能彌陀一期」漁電共生案場，魚塭水深僅到腳踝，根本無養殖事實。海洋局解釋，目前僅試運轉，尚未正式發電，限期若未改善，將廢止營業許可。

中租能源在觀音國際山莊的「統一國際會館」屋頂裝光電板，昨開說明會，居民抗議業者未取得住戶同意便擅設光電板，若強行施工，將不惜「裝一塊，拆一塊」。莊姓住戶說，會館位在社區唯一出入口，屋頂與住家通道齊高，光電屋頂若失火，上千名住戶出入將受阻，水電集線箱若燒毀，更影響所有住戶生活。

社區管委會幹部指統一國際會館所有人是社區區權人之一，依公寓大廈管理條例規定，區權人不得妨害建物正常使用及違反共同利益。中租能源代表解釋，使用權和所有權不一樣，住戶不能阻擋施工。其中一名中租代表也回應，會釐清會館是否為山莊一部分，再擇日辦說明會。

另，議員白喬茵昨質詢表示，她到彌陀區「大創綠能彌陀一期」案場勘查，只見插滿基樁與光電板，魚塭水深僅到腳踝，根本沒養殖，「請問是要養彈塗魚嗎」。海洋局長黃登福說，此案目前僅試運轉，尚未發電，後續會成立專案小組做養殖事實查核，不符規定又未在限期改善，即廢止營業許可。

白喬茵說，嘉義有光電場因無養殖事實，被廢止容許使用許可，結果業者竟向漁民求償，讓漁民相當無奈，她要求海洋局限期業者改善，否則廢止使用許可，政府、漁民、業者恐三輸。