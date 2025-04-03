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高雄中央公園 動物展演涉虐惹議

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
動保團體指控中央公園的餐廳業者對寵物互動園區內動物照顧不周，有的動物已出現皮膚病。 圖／亞洲善待動物組織提供
動保團體指控中央公園的餐廳業者對寵物互動園區內動物照顧不周，有的動物已出現皮膚病。 圖／亞洲善待動物組織提供

高雄多個動保團體昨天批市府縱容中央公園餐廳業者設寵物互動區，飼養超過20種、約156隻動物，但飼養環境差、放任動物繁殖，更強迫動物在戶外與遊客互動體驗，殘忍又不人道，要求立即撤銷展演許可；動保處回應，已要求限期改善，屆期未改善將廢除許可。

動保處說明，去年10月30日受理業者申請，11月邀專家實地審查，2月初複查後同意動物展演。依動物展演管理辦法第20條，展演動物飼養、照護不周者，未在限期內改善者，將廢止許可。觀光局指去年12月起至少稽查、現勘4次，確認動物福祉及環境無慮，今年3月才核發同意函。未來包含飼養環境、增設遮蔽、優化飲食與醫療照護等都將嚴格管制，並不定期稽查。

動保團體昨揭露進駐中央公園一家餐廳設動物互動園區，但飼養條件惡劣，卻能順利取得展演許可，質疑動保處及觀光局審查標準何在？更批業者違規將水豚休息區上鎖、強迫狐獴擺拍，讓患病犬隻拴在戶外與遊客互動，形同默許虐待，讓高雄形象與國際動保趨勢脫節。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊說，以活體動物展演作為觀光手段，等於將自身推入落後管理的窘境。亞洲善待動物組織倡議專員林婷憶指，百餘隻動物被迫活在不符合天性的有限空間裡，長期影響身心健康；餐廳賣飼料供餵食，動物在飢餓狀態乞食，相當殘忍。而戶外展區的動物因高雄炎熱，不少熱到奄奄一息，有虐待動物嫌疑。台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心指，動物展示嚴重違背初衷。

議員白喬茵呼籲，應停止繼續展演動物，或減少動物數量，維護動物生存權，若想做動物互動，建議協助轉型送養流浪動物互動餐廳。

業者表示，園區申請6年展演計畫，與觀光局一起推動寵物友善城市，除列管追蹤，亦配有獸醫、美容師及飼育員，投餵、用藥、治療、美容都記錄，並每月提交報告。動保團體拍到薩摩耶犬得皮膚病仍在「上班」，其實該薩摩耶犬原本就有皮膚病，正接受治療。讓動物挨餓更是子虛烏有，用繩拴住動物也是誤會，因有小朋友怕狗，只是暫時控制的權宜之計。

動保團體 流浪動物 餐廳

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