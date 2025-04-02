台鐵高雄機廠都市計畫變更審議過關 環團：未環評恐違法

位於高雄鳳山區的台鐵高雄機廠都市計畫變更案，今天審議通過。環團控訴，機廠開發基地突被分割，排除道路、停車場、公園綠地等公設用地，讓都更範圍少於20公頃，藉此迴避環評，恐涉違法，將不排除提起行政訴願，要求進入環評階段。都發局澄清，基地主要市地重劃開闢公共設施，僅0.69公頃採都更開發，依法無須環評。

台鐵高雄機廠配合鐵路地下化搬遷至屏東潮州，空出土地約32公頃，無償贈與高雄市府，市府還編列2億經費推動特定文化休閒專用區，變更為特文區、公園與社會福利用地，除規畫親子遊樂園區，未來也有意蓋社宅。

舊廠區有近千棵老樹及豐富鐵道文化資產，環團提議在兼顧開發的需求，希望將其中17公頃森林規畫公園用地保護，並保存鐵道文史，全台最大貨車工場維修廠在高雄，除要求全區保留，並依法環評。

森林城市協會理事長莊傑任說，很遺憾高市府最終只願規畫3至6公頃綠地，明顯不足，今天都委會召開大會，細部計畫突變更以分割開發方式，排除道路、停車場、公園綠地等公設用地，讓「都市更新範圍分割至20公頃以內」，迴避環評。

莊傑任指出，台東美麗灣、新竹湖口轉運站的開發案，當初就是利用分割開發的方式迴避環評，後來被法院認證為違法，他認為若本案因違法而停工，甚至可能衍伸圖利台鐵公司與本都市計畫案規劃顧問公司的問題，恐有刑法責任。

市議員陳麗娜表示，高雄台鐵機廠都市計畫變更案過程很不嚴謹，都市計畫審議都還沒過關，市府急著編2千萬預算做規劃，接著又編2億建設經費，程序是否合法有待商榷。

都發局強調，市都委會審議台鐵高雄機廠變更案，今年2月11日獲內政部都委會審議修正通過，這次再提會審議，是配合主要計畫指導調整細部計畫，修正內容經會議與會委員全數表示一致同意，修正重點將完整保留的貨車工場調整為社會福利設施用地，後續將開發為「高雄親子遊樂園區」，打造全台最大室內全齡免費遊樂園。