台積電高雄P4、P5廠都計變更案通過 市府：加速南部半導體S廊帶成形

台積電高雄P4、P5廠上月環評通過，今天高市府都市計畫委員會通過兩座廠房都市計畫變更案，副市長林欽榮說，盼加速南部半導體材料S廊帶的成形，為高雄帶來龐大的經濟效益與就業機會。

身兼都委會主委林欽榮指出，因應行政院前年7月核定南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫，市府與中央攜手推動園區轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業的S廊帶核心樞紐，配合全球半導體產業供應鏈變化需求，分階段開闢園區，提升高雄在全球半導體產業競爭力。

林欽榮表示，台積電公司於楠梓產業園區已啟動第1至3期建廠，因應全球半導體產業的供應鏈轉變及製程布局需要，台積公司在P3廠東側啟動P4、P5廠房的都市計畫變更程序，盼促使產能群聚效應，強化高雄做為全球半導體製程技術中心地位。

都發局說明，台積電P4、P5擴廠計畫已於今年3月5日環境影響評估審查委員會第82次會議審查通過，並將審查結論公告，今天都市計畫審議通過，考量高雄煉油廠既有道路及未來全期園區計畫道路與公共設施銜接、滯洪需求，將配置廠房生產區、廠區道路、停車場、緩衝綠帶及滯洪池等設施，變更面積約42.89公頃，預計後年完工。