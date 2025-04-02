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澎湖風茹草精釀島啤 奪國際啤酒競賽2大獎

中央社／ 澎湖縣2日電

以澎湖特用作物「風茹草」精釀的「島啤」，去年在日本舉辦的IBC國際啤酒競賽中，獲「其他茶類」與「水果與香料」組雙料冠軍。澎湖議長陳毓仁今天盛讚啤酒品質，並應允協請縣府助行銷。

新世代青農代表何欣潔向中央社記者表示，對澎湖家鄉有份特殊情感，投入在地農產品創新研發，澎湖風茹草深具市場發展潛力，民國111年投入研發，將風茹草烘焙碾碎，釋放香氣再加入啤酒釀造，並命名為「澎湖海鮮皇族啤酒」-「島啤」。

何欣潔表示，去年10月在日本北海道札幌舉辦的IBC國際啤酒競賽，共有來自世界超過20國家1423支的啤酒參賽，「島啤」獲評審團肯定，奪得「其他茶類」與「水果與香料」組雙料冠軍，讓澎湖的風茹草釀造的「島啤」揚名海外，成為澎湖的驕傲。

何欣潔今天帶著獲獎的「島啤」，拜會澎湖縣議會議長陳毓仁等人，並說明「島啤」的故事。陳毓仁盛讚啤酒的品質，喝了清香又清爽，完全沒有苦味，融合了澎湖特色，突破了精釀啤酒的既定印象，應允未來協請澎湖縣政府協助行銷。

澎湖農漁局表示，「香茹」俗稱「風茹草」，也有「澎湖青草茶」之稱，屬菊科、多年草本生，常伏生成蔟，是澎湖原生蔓藤宿根性草本植物，具消暑解渴等功效，在澎湖有風茹草專區，全縣種植面積約5公頃，年產量約在1萬公斤。

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日本 水果 澎湖縣

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