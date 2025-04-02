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2025新加坡國際食品展登場 屏東隊廠商參展

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025新加坡國際食品展4月8到11日在新加坡博覽中心舉行，屏東縣府攜手12家在地農產品及食品業者前往，向全世界展示屏東農業資源及加工食品實力，縣長周春米預祝大家訂單滿滿，業績長紅。圖／屏東縣政府提供
2025新加坡國際食品展4月8到11日在新加坡博覽中心舉行，屏東縣府攜手12家在地農產品及食品業者前往，向全世界展示屏東農業資源及加工食品實力，縣長周春米預祝大家訂單滿滿，業績長紅。圖／屏東縣政府提供

2025新加坡國際食品展（FHA-Food & Beverage 2025），將於4月8到11日在新加坡博覽中心舉行，新加坡國際食品展是東南亞規模盛大專業食品展之一，屏東縣府攜手12家在地農產品及食品業者前往，向全世界展示屏東農業資源及加工食品實力，拓展東南亞市場與國際市場接軌。

屏東縣政府在今年3月參與2025東京國際食品展中創下亮眼成績，國際知名通路及貿易商超市詢問度熱烈，新加坡國際食品展是今年屏東縣海外組團參展第二站，是台灣館中最大攤位數的縣市政府單位，期望新加坡國際食品展再度拿下佳績。

縣長周春米說，無法親自帶隊赴新加坡拚經濟，但一定要親自讚聲力挺屏東隊。周春米說，「屏東尚好、台灣尚勇！」屏東位在台灣最南端，四季如春物產豐饒，屏東好物品質保證，期待透過新加坡國際食品展將台灣農業及食品加工特色介紹給更多國際買家認識，她對屏東好物有信心，預祝參展業者業績長紅、訂單滿滿，開拓更多國際通路，創造商機。

屏東縣府表示，此次新加坡食品展，是屏東品牌邁向國際重要一步，期待為業者帶來更多海外合作機會，開創更廣闊市場。今年參展12家業者分別為如記食品有限公司、健翔興業有限公司、沁騰實業股份有限公司、大花農場、御田食品有限公司、六堆釀興業有限公司、松禾記食品有限公司、浤良食品股份有限公司、屏榮實業股份有限公司、青田農業股份有限公司、味一食品有限公司、義香食品加工廠，展示豐富多元商品，全方位滿足國際買家，涵蓋飲品、水產品、芝麻醬、魚鬆肉鬆、黃金泡菜、檸檬等加工食品，力求在國際舞台拿出卓越品質與競爭力。

為爭取更多國際訂單，各家廠商做足準備，展現多項特色產品，松禾記食品有限公司推出怎麼配都好吃萬用醬菜－剝皮脆泡菜；留住整顆檸檬營養的青田農業股份有限公司，檸檬磚系列，小小一顆讓你獲得滿滿的檸檬C；還有許多代表屏東隊的優質產品展現出品牌化與在地性，同時不斷的創新技術與研發新品，讓屏東食品不僅美味，更具備國際競爭力。

屏東縣府表示，期透過本次參展，拓展新興通路市場，提高屏東品牌知名度，也能為廠商帶來更多海外合作機會，讓屏東品牌能在東南亞市場占領一席之地，開創更廣闊新視野。

品牌 屏東縣政府 新加坡

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