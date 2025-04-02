馬祖八八坑道修繕完成 4月重新開放迎賓

經過1個多月的修繕，馬祖知名景點「八八坑道」昨天正式對外開放，據了解，該坑道因邊坡坍塌及內部地坪損壞，於2月24日起暫時封閉進行整修，如今修繕作業圓滿完成，連2日吸引數百人到訪，這座歷史悠久的坑道不僅是馬祖地區的重要觀光資源，更承載著豐富的戰地文化背景，重新開放將為馬祖地區觀光旅遊帶來助力。

馬祖酒廠表示，八八坑道因長期受自然侵蝕影響，去年10月初發生坑道口邊坡崩落，為確保遊客安全，決定進行整修工程，由於多次公開招標未能順利決標，導致工程延宕，原計畫於11月動工，卻拖至2月才正式啟動施工。酒廠強調，為降低對觀光業的影響，與施工團隊協調後，採取分階段修繕方式，最終提前在4月1日完成坑道整修，讓遊客能在「藍眼淚」觀賞季節來臨前順利參訪。

馬祖酒廠總經理劉九銘指出，八八坑道內部地坪與周邊環境均進行改善，而馬祖酒廠接待館則維持正常營運，確保來訪旅客仍能享受酒廠體驗，酒廠方面也特別提醒，儘管坑道已重新開放，但部分區域仍將持續進行細部修繕，遊客參觀時應注意安全。此外，針對邊坡穩固工程，酒廠將持續監測，確保未來坑道環境更加安全穩定。

八八坑道是遊客造訪馬祖不可錯過的景點，走進坑道彷彿開啟了一段窖藏的祕辛。坑道口兩旁擺放著滿滿的酒甕，上方醒目地刻有「八八坑道」四字，展現濃厚的歷史氛圍，坑道內部相當涼爽，長年維持攝氏16至19度的恆溫環境，這種穩定的條件讓存放的老酒品質得以維持，使其成為高粱酒與老酒的絕佳儲藏空間。

相傳八八坑道最初為當地居民躲避海盜的藏身山洞，後來在軍方進駐後，經過擴挖加固，轉為戰車坑道。整體坑道全長273公尺，包含副坑道部分，可容納一個步兵團，並設有前後出口，以應對敵軍來襲。1974年完工，歷時近10年修建，並在已故總統蔣中正88歲誕辰之際落成，因此得名「八八坑道」，成為馬祖戰地文化的重要象徵。