來義鄉幸福巴士啟動北四村返鄉就學線 接駁潮州學生

鼓勵學子返鄉就讀，屏東來義鄉幸福巴士再加開1條返鄉就學線，接駁居住潮州鎮學生；企業捐贈1輛8人座小巴支援，今天在來義鄉古樓國小舉行通車典禮。

來義鄉公所優化鄉內幸福巴士，獲愛爾麗集團捐贈1輛8人座小型巴士，今天在古樓國小舉行贈車儀式與「愛爾麗」通車典禮，正式啟動「返鄉就學線/北四村（鄉內生活E線）」及「鄉內生活支援線」，以潮州線作為營運接駁點；接送學生之餘，還可提供鄉民至鄉內各集會所、文健站交流或日常洽公採買。

來義鄉長莊景星接受媒體聯訪表示，目前約有1300名來義鄉民居住在潮州鎮，近年鄉內推行文化復振，鼓勵鄉民返鄉就讀，去年開辦「南三村返鄉就學線」接駁服務反應良好；北四村來義國小及古樓國小也提出返鄉接駁需求，公所每學期調查1次學生接駁需求，若未來2輛車都滿載，也可調整醫療線支援。

高雄區監理所長馮靜滿表示，來義鄉獲交通部公路局「2024幸福巴士金運獎」傑出獎、成效卓越，繼2月27日「小愛巴」通車提升枋寮、潮州就醫服務，短短1個多月又再次通車，見證「勤奮來義鄉」名不虛傳；在高雄區監理所及屏東縣政府陸續輔導下，今天通車後來義鄉將有7輛車、8條幸福巴士路線服務鄉民。

馮靜滿說，來義鄉公共運輸涵蓋率已達100%；為照顧偏鄉地區交通需求，公路局再度補助來義鄉公所「返鄉就學線」與「鄉內生活支援線」營運經費、車機及塗裝費用約新台幣271萬元；自民國106年至今，加上原有幸福巴士營運路線補助，總補助超過4236萬元。公路局將持續投入公共運輸資源，協助建構完善公共運輸路網，以滿足偏鄉地區交通需求。

來義鄉公所提醒，「返鄉就學線/北四村（鄉內生活E線）」每週一至週五行駛，「鄉內生活支援線」每週一至週五上午行駛；2條路線皆為預約路線，一天2班次，票價皆以1趟10元計價，來回計20元，相關搭乘資訊可洽來義鄉公所文化觀光產業課08-7850251分機313洽詢。