前鎮漁港船員會館3、4樓仍閒置 議員：連救災安置都無法使用
高雄前鎮漁港船員會館花費斥資5億元經費興建，整座會館啟用至今近1年，仍僅開放1、2樓的設施。高雄市議員許采蓁指出，船員會館規劃作旅館的3樓、4樓至今仍不能使用，甚至沒辦法在颱風天作為船員安置處所「如何保障漁工」。
海洋局長黃登福表示，船員會館3、4樓原是漁會經營，但牽涉到申請旅館登記及成立公司，目前漁業署會委外招標。
許采蓁今天在議會質詢表示，前鎮漁港船員會館投入高達5億元經費興建，陳建仁還稱其為「五星級會館」她在本周實地突襲現場發現，這座會館啟用至今已有將近1年，卻仍僅開放1樓與2樓設施，原本規劃為旅館用途的3樓與4樓的套房完全無人使用。
許采蓁出示下午時段突擊的畫面顯示，1樓空蕩無人，連櫃檯都未見人影。做為旅館使用的3、4樓不只地上全是灰塵，甚至連沙發的防塵套都沒拆下，根本就是完全的「蚊子館」。
許采蓁說，更令人擔憂的是，船員會館的3、4四樓未取得合法登記，導致去年山陀兒颱風來襲時，無法作為緊急安置場所「花了5億元，竟然連災害時都不能用，這樣的建設要怎麼保障漁工？」
許采蓁說，會館旅館區已歷經三次招商失敗，最終高雄區漁會決定放棄經營，事實上，國發會早在事前審查中便提出警訊，指出外籍漁工多數直接於船上生活，會館若營運收費，使用率恐偏低。
許采蓁提醒海洋局，作為前鎮漁港專案市府窗口，應積極與中央溝通，重新調整空間使用規劃，避免資源浪費。同時提醒，未來漁港內仍有銷售中心等建設將陸續落成，但若未改善遊憩與消費環境，恐淪為「第四座蚊子館」。
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