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影／屏東首創！玩麥塊也能學習道路交通安全知識

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，讓學生們從遊戲中學習道安知識，學童們直呼「很好玩，也學會如何過馬路，生活更安全」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，讓學生們從遊戲中學習道安知識，學童們直呼「很好玩，也學會如何過馬路，生活更安全」。記者劉星君／攝影

屏東縣政府提高道路交通安全意識，推動「麥塊兒童道安教育」，與微軟合作推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，麥塊遊戲場景結合屏東地景，寓教於樂，讓學生們在遊戲中學習道安知識，學童們直呼「很好玩，也學會如何過馬路，生活更安全」

縣長周春米說，這項計畫不僅提升少年兒童交通安全意識努力，希望透過創新學習平台，讓學生們在遊戲中獲得實用知識與技能。透過麥塊教育版的平台，屏縣府特別製作模擬屏東道路環境的麥塊t世界，學生們能在模擬屏東在地道路環境中，學習安全過馬路、遵守交通規則等概念。

周春米說，屏東缺乏大眾運輸系統，很多道路交通安全需要要從小扎根，寓教於樂，透過系統性的有趣的遊戲，讓孩子們透過遊戲，了解道路交通安全重要。

縣府交旅處長黃國維說，計畫提供給縣內學童3萬組遊戲帳號，50個實體課程，授權使用一年，預計全縣萬名師生受惠，也到校教學讓學生在學習同時，享受遊戲樂趣，互動式教學，培養學生對道路安全積極態度，交通與麥塊遊戲結合，交通教育從小扎根。

屏東高中高中三年級柯翔育說，麥塊結合交通安全，對國小學生來說，可以學習道路安全知識，對他們來說，用遊戲結合教育方法，推廣概念，還不錯，讓遊戲結合道安。

屏科實中國小部五年級學童蘇羽緁說，從玩遊戲中可以學習更多的交通安全觀念，像是要如何過馬路，可以讓生活變得更安全，遊戲中要過馬路，要在一定時間，還要按按鈕，很刺激。

交旅處表示，麥塊結合兒童道安教育，採報名制，各校可以到活動官網填報名表單預約，到校教學場次名額有限，鼓勵各校踴躍參加。報名網址 https://reurl.cc/d13rAz

屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，讓學生們從遊戲中學習道安知識，學童們直呼「很好玩，也學會如何過馬路，生活更安全」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，讓學生們從遊戲中學習道安知識，學童們直呼「很好玩，也學會如何過馬路，生活更安全」。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，學生們從遊戲中學習道安知識，縣長周春米（中）與屏科實中國小部學生們開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，學生們從遊戲中學習道安知識，縣長周春米（中）與屏科實中國小部學生們開心合影。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，讓學生們從遊戲中學習道安知識，遊戲畫面，結合交通安全知識。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，讓學生們從遊戲中學習道安知識，遊戲畫面，結合交通安全知識。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，讓學生們從遊戲中學習道安知識。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提高道路交通安全意識，推出「Minecraft（麥塊）道安體驗課程」，讓學生們從遊戲中學習道安知識。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 意識

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