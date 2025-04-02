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影／中租能源高雄設光電板 住戶齊抗議反光電

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄大社觀音山莊住戶抗議中租公司未經住戶同意，就要裝設光電板。記者林保光／攝影
高雄大社觀音山莊住戶抗議中租公司未經住戶同意，就要裝設光電板。記者林保光／攝影

中租能源開發公司申請在高雄市大社區「觀音國際山莊」社區，利用社區「統一國際會館」屋頂，裝設太陽能光電板， 引起山莊居民反彈。今天上午住戶聚集中租的說明會，抗議未取得住戶同意便擅要設光電板，將不惜「裝一塊、拆一塊」。

中租能源發公司代表今天在說明會上，先是對住戶稱「使用權和所有權不一樣」，認為住戶不能阻擋中租施工。後來另名不願透露身分的中租代表，在聽過住戶的反對聲音後，表示會了解清楚會館是否屬於觀音山莊社區的一部分後，再擇日到社區另開說明會。

觀音國際山莊是在30多年前興建，目前有322戶住戶，統一國際會館位在社區唯一通道的出入口，在建商原設計中，是休閒遊憩區和警衛室，是社區的一部分，而且水、電等重要設施都在會館內，後來建商倒閉，2005年會館部分才被法拍，設「統一國際會館」。

觀音國際山莊住戶表示，會館的屋頂其實與上面的住家通道齊高，又位在社區唯一通道出入口，要是如同其他縣市曾發生的光電屋頂火警事故，可能上千名住戶出入都將受阻，設會館裡的水電設備集線箱萬一燒毀，會影響所有住戶生活。

社區管委會幹部提出，中租能源公司要在統一國際會館屋頂裝光電板，因會館所有人也是社區區權人之一，依公寓大廈管條例規定，區權人利用專有部分，不得妨害建築物正常使用及違反共同利益，認為會館不可利用屋頂通道設置光電板。

住戶因過半數反對會館裝光電板，聚集說明會會場，頭綁抗議白布條，拉起抗議布條，齊喊抗議。有人還說如果強行施工，將不惜衝上「裝一塊、拆一塊」。

高雄大社觀音山莊住戶抗議中租公司未經住戶同意，就要裝設光電板。記者林保光／攝影
高雄大社觀音山莊住戶抗議中租公司未經住戶同意，就要裝設光電板。記者林保光／攝影
高雄大社觀音山莊住戶抗議中租公司未經住戶同意，就要裝設光電板。記者林保光／攝影
高雄大社觀音山莊住戶抗議中租公司未經住戶同意，就要裝設光電板。記者林保光／攝影
高雄大社觀音山莊住戶抗議中租公司未經住戶同意，就要裝設光電板。記者林保光／攝影
高雄大社觀音山莊住戶抗議中租公司未經住戶同意，就要裝設光電板。記者林保光／攝影

住戶 光電屋頂 觀音

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