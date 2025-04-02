高雄中央公園動物展演惹議 動保處回應了

高雄中央公園「天使&惡魔」餐廳業者進駐開幕不久，園內寵物互動園區遭踢爆把動物拴住、強迫擺拍、飢餓餵食，引發爭議，今天動保團體與民代共同訴求市府撤銷展演許可，要求動保處公開審查內容，防止黑箱，保障社會監督權利。高市動保處回應，餐廳申請動物展演依法依規，已要求限期改善，屆期未改善將廢除許可。

今天PETA 亞洲善待動物組織、台灣動物平權促進會、好好愛牠協會、台灣愛鼠協會與台灣鳥類救援協會公開調查影片與現場紀錄，揭露「天使&惡魔」園區飼養條件惡劣、強迫動物與遊客互動、逼迫動物透過乞食換取食物，甚至有動物在無水、無遮蔽環境中長時間展示，影片畫面惹人心疼。

動保團體指出，該餐廳業者引進大量動物，強行將原為寵物友善餐廳空間變更為「寵物互動園區」，尚未完工施工期間即讓動物進場展示，如今環境未改善，卻仍順利取得展演許可，質疑動保處與觀光局的監督力道與審查標準何在。

業者還違規將水豚休息區上鎖、強迫狐獴擺拍，甚至讓患病犬隻被長時間拴在戶外灼熱地上與遊客觸摸、互動，批評高市府與農業部縱容此類場域展演，形同默許虐待，讓高雄形象與國際動保趨勢脫節。

動保處回應，去年10月30日正式接受業者提出申請，11月18日依農業部動物展演營運企畫書，從專家委員遴選系統資料庫，邀台北市立動物園、屏東科技大學獸醫系教授等3位專家學者實地審查，並提出改善意見，12月6日實地複查後，針對專家學者提出改善意見，由3位專家依書面審查資料，同意其動物展演。

動保處強調，依動物展演管理辦法第20條展演動物飼養、照護不周者，將依同法第21條第2條經直轄縣市主管機關通知其限期改善，屆期未改善者，將廢止其許可。

高市觀光局說明，動保處去年10月30日受理展演申請，並邀請多位動物專家進行實地審查，提出改善建議。業者依建議進行優化後，經複查通過，去年12月9日取得展演許可證。

市府相關局處分別去年12月6、12日及今年3月24日、4月1日多次現勘與稽查，確認動物福祉及環境無慮，並於3月27號核發同意函。