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大鵬灣帆船生活節開跑 7公尺高巨型黃阿瑪點燈吸睛

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
2025大鵬灣帆船生活節攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，豎起7公尺高的巨型黃阿瑪與8隻Q版後宮貓咪裝置。圖／鵬管處提供
2025大鵬灣帆船生活節攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，豎起7公尺高的巨型黃阿瑪與8隻Q版後宮貓咪裝置。圖／鵬管處提供

「2025大鵬灣帆船生活節」在大鵬灣濱灣碼頭開跑，今年大鵬灣國家風景區管理處攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，豎起7公尺高的巨型黃阿瑪與8隻Q版後宮貓咪裝置，昨天晚上揭幕點燈後，吸引不少民眾前往拍照打卡。

鵬管處清明連假鎖定親子家庭，在帆船的主題外，首次與「黃阿瑪的後宮生活」合作引進大鵬灣，其中最受矚目的巨型黃阿瑪坐落限定伴手禮店上方、高達7公尺吸引所有人目光，店內除了販售東港特色伴手禮外，還有黃阿瑪的各種周邊商品。

鵬管處指出，活動期間除了在濱灣碼頭除了設有多處黃阿瑪主題拍照點，假日夜間也規畫市集展售及街頭藝人表演；此外夜晚也能走訪青洲灣「雲光島」，這是一座夜間能夠自體發光的裝置藝術，並利用手機體驗「用光許願」。

鵬管處也建議可以安排東港大鵬灣二日遊，入住周邊旅宿，漫遊王船文化館及館內全台最南端誠品書店，或規畫紅樹林濕地單車慢遊、搭船遊潟湖、划獨木舟探訪濕地、體驗刺激卡丁車、大小港邊農漁體驗、東港美食探索等。

2025大鵬灣帆船生活節將舉辦至4月20日，更多活動資訊可至2025大鵬灣帆船生活節官方網站查詢。

2025大鵬灣帆船生活節攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，豎起7公尺高的巨型黃阿瑪與8隻Q版後宮貓咪裝置。圖／鵬管處提供
2025大鵬灣帆船生活節攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，豎起7公尺高的巨型黃阿瑪與8隻Q版後宮貓咪裝置。圖／鵬管處提供
2025大鵬灣帆船生活節7公尺高的巨型黃阿瑪點燈，非常吸睛。圖／鵬管處提供
2025大鵬灣帆船生活節7公尺高的巨型黃阿瑪點燈，非常吸睛。圖／鵬管處提供

大鵬灣 東港 碼頭

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