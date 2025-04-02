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屏縣社工獲「明日之星」 學會換位思考、社工同儕支持

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
4月2日是社工日，屏東縣兩名新生代社工獲「明日之星」，社會處社工科陳俐涵（右）、東港社會福利服務中心潘雅玲（左），兩人分享「同儕支持很重要」。記者劉星君／攝影
4月2日是社工日，屏東縣兩名新生代社工獲「明日之星」，社會處社工科陳俐涵（右）、東港社會福利服務中心潘雅玲（左），兩人分享「同儕支持很重要」。記者劉星君／攝影

4月2日是社工日，屏東縣政府、高雄市政府與台南市政府每年舉辦南高屏地區社會工作專業人員表揚活動，屏東縣兩名新生代社工獲「明日之星」，社會處社工科陳俐涵、東港社會福利服務中心潘雅玲，兩人分享「同儕支持很重要」。

「明日之星」是指從事社工還未滿兩年者，屏縣府社會處社工科陳俐涵，是屏科大社工系、社工所畢業，她創建屏東縣團體家庭，為兒少搭建溫暖的家，用專業與熱忱為弱勢家庭撐起保護傘，讓服務走的更遠、更踏實。

東港社會福利服務中心社工員潘雅玲，南華大學畢業，小時候家裡經濟環境不佳，靠著申請獎助學金等完成學業，也感謝一路上幫忙的人，希望能回饋社會，成為社工，負責脆弱家庭相關業務，雖然社工工作辛苦，很忙很累，感謝社工這條路上同儕支持。

潘雅玲在第一線服務，是社安網編織者與資源守門人，憑藉跨領域專業知識與社會安全網絡整合能力，致力提供個案穩定的生活支持，她溫暖守護屏東每個需要支持家庭，為弱勢群體開啟希望之門，也從中學會「換位思考」。

屏東縣政府 東港 社工

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