高雄中央公園引進動物展演 環團痛批消費動物拚觀光落後又不人道

高雄中央公園擁有遼闊綠地，自然生態豐富，但動保團體踢爆，高市府允許餐廳業者設寵物互動區引進各式各樣動物展演，不僅飼養環境差、放任動物無止盡繁殖，更強迫動物在戶外與遊客互動體驗，殘忍又不人道，今天聯合提出訴求，要求市府即刻撤銷展演許可。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊批評，全球淘汰逐漸動物展演，高雄卻反其道而行，以活體動物展演做為吸引觀光手段，靠消費動物博眼球，將自身推入落後管理的窘境，中央公園綠地、野生鳥類與昆蟲豐富，是城市自然生態教室，不需動物展演也能培養民眾對動物的認識與尊重。

亞洲善待動物組織倡議專員林婷憶指出，「天使&惡魔」園區飼養超過20種、總數約156隻動物，包括水豚、狐獴、羊駝、侏儒山羊、黑鼻羊、緬因貓、多種品種狗、多種鳥類、無毛豚鼠、豚鼠、兔子、陸龜、柯爾鴨。

她指出，餐廳狹小空間，動物被迫生活在不符合天性、單調且活動空間有限的環境，長期下來將對牠們的身心健康造成嚴重影響，不僅如此，餐廳販售各種飼料餵食動物，造成搶食以外，動物也長期處在飢餓狀態，只能等待從遊客手中吃到食物，相當殘忍。

亂象不只如此，工作人員強迫動物擺拍迎合顧客，還把動物關在戶外展演區，出現焦慮不安行為，加上高雄天氣炎熱，不少動物熱到奄奄一息，有虐待動物嫌疑。

台灣愛鼠協會理事長張勝鬘批評，業者以飢餓操控動物行為、以互動為名掩飾剝削、以觀光包裝痛苦，迫使動物在高度緊迫與營養匱乏狀態下，不斷迎合人類需求，是赤裸裸地對動物的壓迫，並將其殘酷商品化、娛樂化。

台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心強調，高雄市觀光局以活化場地、促民眾親近綠地，依「寵物友善咖啡廳」標準將場地承租給業者，然而「天使&惡魔」無限上綱擅自引進動物展示，嚴重違背初衷，錯誤動物飼養誤導民眾，脫序經營環境將導致動物飽受痛苦。