快訊

開放山林後黑鷹直升機被當小黃 搜救求償僅一件成功

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

聽新聞
0:00 / 0:00

水最高到腳踝…高雄漁電共生案場插滿基樁 白喬茵：養彈塗魚？

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員白喬茵實際前往彌陀區的漁電共生案場「大創綠能彌陀一期」勘查，繞了一圈只見案場插滿基樁與光電板，但漁塭水深最高僅到腳踝，未發現有養殖事實。圖／白喬茵提供
高雄市議員白喬茵實際前往彌陀區的漁電共生案場「大創綠能彌陀一期」勘查，繞了一圈只見案場插滿基樁與光電板，但漁塭水深最高僅到腳踝，未發現有養殖事實。圖／白喬茵提供

漁電共生案場須具備養殖事實，高雄市議員白喬茵今天上午在議會質詢時指出，她實際前往彌陀區的「大創綠能彌陀一期」勘查，只見案場插滿基樁與光電板，但漁塭水深最高僅到腳踝，未發現有養殖事實。白喬茵要求海洋局須限期要求業者改善，否則使用許可遭廢止，政府、漁民、業者恐三輸。

白喬茵說，高雄市政府2021年2月設立於電共生辦公室，設定2025年達成250MW申設量的目標，高雄目前有216件申請、土地面積144.14公頃，核准99件，其中已核准並完成建置的案場共16件，發電量約102.652MW，她詢問海局長黃登福，今年是否可達到250MW申設量的目標，黃登福起立回答，今年可達到250MW申設量。

白喬茵表示，地方政府在漁電共生，要扮演事實查核的角色，除了太陽能發電設備，還需要具備養殖的事實，若沒有養殖事實，必須限期改善，否則要廢止案場。

白喬茵說，位於彌陀區的漁電共生案場「大創綠能彌陀一期」2023年動工、2024年4月25日已與台電系統併網成功，每年可提供約8750萬度電，等於2萬1509戶家庭的年用電量，但她實際到案場走了一趟，發現密密麻麻的光電板立柱與基樁，巡視一圈案場幾乎乾涸無水，案場水深最高的地方僅腳踝高度，「請問是要養彈塗魚嗎」。

白喬茵說，大創綠能彌陀一期在漁電共生先行區環境與社會友善設施自評表寫「光電設施將配合既有漁塭運作、確保養殖效益不受影響」但現況明顯不符自評表陳述，「海洋局是否有掌握？知道沒有養魚的事實嗎？」

海洋局長黃登福說，大創綠能彌陀一期僅試運轉，尚未正式發電，目前已請業者調整光電板鋪排中，後續開始發電後，海洋局會組成專案小組去做養殖事實查核，如沒辦法達到農業部規定，會限期改善，若不改善，會廢止營業許可。

白喬茵指出，發展綠能上有很多困境，嘉義有光電廠因無養殖事實，被地方政府廢止容許使用許可，結果業者竟然向漁民求償，漁民相當無奈，因為是光電板太密集才沒辦法養殖。

白喬茵說，高雄市政府必需查核已營運魚電共生案場，確認每一個案場都有養殖事實，如不符合規定，要求限期改進。可以要求所有魚電共生業者作產銷履歷，由公正第三方驗證養殖事實。為節省政府人力，可要求所有漁電共生案場作24小時監控錄影，跟政府單位連線，查核人員可以遠遠端看到養殖情形。

高雄市彌陀區的漁電共生案場「大創綠能彌陀一期」的案場，插滿基樁與光電板。圖／白喬茵提供
高雄市彌陀區的漁電共生案場「大創綠能彌陀一期」的案場，插滿基樁與光電板。圖／白喬茵提供
高雄市議員白喬茵今天在議會質詢時指出，彌陀區的漁電共生案場「大創綠能彌陀一期」的漁塭水深最高僅到腳踝，未發現有養殖事實。圖／白喬茵提供
高雄市議員白喬茵今天在議會質詢時指出，彌陀區的漁電共生案場「大創綠能彌陀一期」的漁塭水深最高僅到腳踝，未發現有養殖事實。圖／白喬茵提供

漁民 白喬茵 高雄市

延伸閱讀

鹿茸將進入產季 農業局：高雄就有新鮮優質鹿茸

不幹了！高雄少家法官黃英彥轉任律師 今年還有2檢審要走人

溫差劇烈血壓波動大 高雄男心衰竭急送醫幸救回一命

宋城希不再是林襄師妹！　認低潮「要包容憤恨」

相關新聞

高雄出現百日咳家庭群聚 接觸者達99人健康監測至22日

高雄市今公布一起百日咳家庭群聚事件，確診個案為2個多月大女嬰。3月初，女嬰因咳嗽症狀多次就醫未改善，收治住院後確診，疫調...

前鎮漁港運銷中心 民代籲先規畫交通

前鎮漁港斥資81億元改造，其中多功能水產品運銷中心將完工，兼具觀光魚市場功能。議員質疑捷運、輕軌都無法到達，若無提早規畫...

高雄中央公園引進動物展演 環團痛批消費動物拚觀光落後又不人道

高雄中央公園擁有遼闊綠地，自然生態豐富，但動保團體踢爆，高市府允許餐廳業者設寵物互動區引進各式各樣動物展演，不僅飼養環境...

水最高到腳踝…高雄漁電共生案場插滿基樁 白喬茵：養彈塗魚？

漁電共生案場須具備養殖事實，高雄市議員白喬茵今天上午在議會質詢時指出，她實際前往彌陀區的「大創綠能彌陀一期」勘查，只見案...

鹿茸將進入產季 農業局：高雄就有新鮮優質鹿茸

每年3到5月是台灣水鹿採茸的旺季，高雄是台灣鹿茸產區之一，4月進入鹿茸盛產期，平均採茸期僅約60天，有購買新鮮鹿茸需求的...

高中排球乙級聯賽 南一中首闖冠軍賽

台南一中參加全國高中男子排球聯賽乙級全國決賽，一路過關斬將，首度闖進冠軍決賽，全校師生振奮。為了迎接歷史性一刻，凝聚全校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。