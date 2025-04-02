水最高到腳踝…高雄漁電共生案場插滿基樁 白喬茵：養彈塗魚？

漁電共生案場須具備養殖事實，高雄市議員白喬茵今天上午在議會質詢時指出，她實際前往彌陀區的「大創綠能彌陀一期」勘查，只見案場插滿基樁與光電板，但漁塭水深最高僅到腳踝，未發現有養殖事實。白喬茵要求海洋局須限期要求業者改善，否則使用許可遭廢止，政府、漁民、業者恐三輸。

白喬茵說，高雄市政府2021年2月設立於電共生辦公室，設定2025年達成250MW申設量的目標，高雄目前有216件申請、土地面積144.14公頃，核准99件，其中已核准並完成建置的案場共16件，發電量約102.652MW，她詢問海局長黃登福，今年是否可達到250MW申設量的目標，黃登福起立回答，今年可達到250MW申設量。

白喬茵表示，地方政府在漁電共生，要扮演事實查核的角色，除了太陽能發電設備，還需要具備養殖的事實，若沒有養殖事實，必須限期改善，否則要廢止案場。

白喬茵說，位於彌陀區的漁電共生案場「大創綠能彌陀一期」2023年動工、2024年4月25日已與台電系統併網成功，每年可提供約8750萬度電，等於2萬1509戶家庭的年用電量，但她實際到案場走了一趟，發現密密麻麻的光電板立柱與基樁，巡視一圈案場幾乎乾涸無水，案場水深最高的地方僅腳踝高度，「請問是要養彈塗魚嗎」。

白喬茵說，大創綠能彌陀一期在漁電共生先行區環境與社會友善設施自評表寫「光電設施將配合既有漁塭運作、確保養殖效益不受影響」但現況明顯不符自評表陳述，「海洋局是否有掌握？知道沒有養魚的事實嗎？」

海洋局長黃登福說，大創綠能彌陀一期僅試運轉，尚未正式發電，目前已請業者調整光電板鋪排中，後續開始發電後，海洋局會組成專案小組去做養殖事實查核，如沒辦法達到農業部規定，會限期改善，若不改善，會廢止營業許可。

白喬茵指出，發展綠能上有很多困境，嘉義有光電廠因無養殖事實，被地方政府廢止容許使用許可，結果業者竟然向漁民求償，漁民相當無奈，因為是光電板太密集才沒辦法養殖。