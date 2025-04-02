鹿茸將進入產季 農業局：高雄就有新鮮優質鹿茸

和平養鹿場李聖澤表示，在鹿茸生長期間會餵飼蛋白質含量較高的苜蓿塊，讓每頭鹿都長得頭好壯壯。圖／農業局提供

每年3到5月是台灣水鹿採茸的旺季，高雄是台灣鹿茸產區之一，4月進入鹿茸盛產期，平均採茸期僅約60天，有購買新鮮鹿茸需求的民眾要把握時機預約。高雄市養鹿協會說，若有選購需求，高雄就有在地新鮮優質的鹿茸可供選擇，其中更有通過優良鹿場評鑑及國產鹿茸標章示範戶的優良鹿場，切勿購買來路不明鹿茸。

「鹿茸」是雄鹿頭頂上尚未骨質化、帶有茸毛的軟角，鹿茸每年生長，約兩三個月左右成熟，從古至今一直廣泛應用於中藥及保健領域。高雄市目前有25家養鹿場，分布於六龜、杉林、美濃、路竹、林園、大寮、湖內等區，飼養水鹿約532頭，年產鹿茸約1490公斤，產值約3千5百萬元，是一項高經濟價值的產業。

六龜區和平養鹿場的二代接班人李聖澤，國中就開始幫忙養鹿，和鹿一起長大的情感，讓他留鄉承接家裡的養鹿事業。在多年的經營中積極改良飼養技術，提供鹿隻寬敞的活動空間；水鹿敏感怕生，他就在畜舍內播放音樂廣播讓鹿隻習慣人聲，採用與鹿隻共處的方式，使其在生長過程中保持穩定的情緒，進而提高鹿茸的品質。

李聖澤還引進了糞尿水固液分離設備，將產出糞渣經堆肥醱酵後，作為牧草生長的養分，牧草收割再餵飼鹿隻，實現資源的循環再利用。這樣的細心管理，使得和平養鹿場連續多年榮獲優良鹿場認證。

李聖澤說，鹿隻健康與鹿茸質量息息相關，養鹿並非單純的動物飼養，而是一種對生命的負責與照顧。為因應新鮮鹿茸消費族群拓展不易，李聖澤近年來也持續與生技產業合作，供應優質鮮茸以生產各式保健食品，透過異業結盟來促進鹿茸穩定銷售。

湖內區的蘇宗傑養鹿場經營長達40年，對鹿也是有著濃厚的情感，平時熱心公益，忙碌之餘對鹿場還是秉持著細緻入微的管理與養護方式，維持著優良鹿場認證的佳績。蘇宗傑根據鹿隻的個別需求精心調配飼料，確保鹿隻獲得足夠的營養來促進鹿茸的生長，以帶來穩定的生產力與高品質的鹿茸。

蘇宗傑養鹿場曾與在地國小附設幼兒園進行戶外教學合作，讓孩子們親身接觸水鹿，學習如何照顧動物。透過這樣的合作，學童們能了解水鹿的生長環境與養護過程，並在現場觀察到實際的養鹿工作，這不僅增進他們對動物的關愛，也促進了對大自然的認識。蘇宗傑表示，希望孩子們能從參訪經驗中學到更多，並激發他們對環境保護與生命尊重的認識。

農業局說，高雄鹿農用心經營，在地鹿茸品質佳，讓消費者可以放心就近選購。高雄市養鹿協會提醒民眾切勿購買來路不明鹿茸，若有選購需求，高雄就有在地新鮮優質的鹿茸可供選擇，其中更有通過優良鹿場評鑑及國產鹿茸標章示範戶的優良鹿場。