高中排球乙級聯賽 南一中首闖冠軍賽

台南一中參加全國高中男子排球聯賽乙級全國決賽，一路過關斬將，首度闖進冠軍決賽，全校師生振奮。為了迎接歷史性一刻，凝聚全校力量，特別在校內直播，最後雖然敗於五連霸的臺中二中，但勇奪全國亞軍仍創下校史紀錄。

校長廖財固表示，南一中排球隊連續4年奪得台南區初賽冠軍，並代表參加「113學年度高中男子排球聯賽乙級全國決賽」，在小組賽接連以2：0擊敗宜蘭縣羅東高商與彰化縣彰化高中，雖在對戰台中二中時以0：2落敗，但仍以分組第2的成績挺進12強。

12強賽中以直落二擊退新北市竹林高中，再於8強賽以2：0戰勝屏東高中，氣勢如虹。4月1日四強賽中，南一中再接再厲，與地主屏東縣民生家商激戰，先下一局，第二局一度落後卻緊咬不放，歷經兩次Deuce的拉鋸戰，最終逆襲成功，展現驚人韌性與鬥志，以2：0擊敗民生家商，首度挺進全國冠軍決賽，並拿下亞軍，締造隊史新猷。

校方說，決賽時校長廖財固全程陪伴鼓勵，也是校友的屏東大學校長陳永森也現場為學弟打氣，還有多位校友提供加菜金慰勞球員，家長會也一同投入協助，擔任最強大的後援。

校友恒耀企業董事長吳榮彬得知南一中排球隊首闖全國冠軍決賽，火速出手，豪氣贊助慶功宴；同為南一中校友的網紅作家二師兄送出100份脆皮厚切雞排，為學弟們加油打氣，並發文提我真的好愛南一中百花齊放的環境。」

南一中排球隊長鄭瀚屢次救回險球，又在關鍵時刻發動攻擊，逆轉戰局，是贏球的大功臣。他說，一開始我們就告訴自己要把握每一場比賽，全力以赴；謝謝教練一直相信我們，也感謝所有師長、學長和家長的支持，尤其是看到學校在群英堂幫我們加油直播，好感動。

指導老師賴政雄表示，排球隊的訓練十分嚴格，學生在訓練過程中也承受極大的壓力，但他們始終沒有放棄，一步一腳印走到今天，「每一次得分背後，都是無數次的練習與團隊的信任。」

校長廖財固說，這次勇闖冠軍決賽，不僅創隊史的最佳成績，還是四強中唯一沒有體資生的隊伍，隊員全都是考進南一中、加入排球隊後才開始練習，很難能可貴。南一中向來五育並進，實踐全人教育，德、智、體、群、美樣樣重視，這是百年的傳承，也是最珍貴的無形資產。