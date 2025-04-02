高雄青梅即將進入產季 收購價低 農民憂血本無歸

高雄市原鄉區的青梅即將採收，青梅分手採與竿採，手採梅價格遠高於竿採梅，梅農反映，高雄大部分都是竿採後由加工廠收購，今年農糧署開出統一收購價1公斤15元，扣掉成本根本賺不到錢。議員說，農業局應加強輔導農民提高「手採梅」比例。農業局說，將持續辦理梅樹整枝觀摩會並擴大青梅產季的行銷力度。

高雄梅子主要種植在六龜、甲仙、桃源及那瑪夏等區，面積1378公頃，是全台青梅最大產區。高雄青梅品種多以「二青種」為主，成熟時散發水蜜桃、蘋果與百香果的多層次果香。

市議員高忠德說，台中的市場手採梅售價高達1台斤58元，但高雄原鄉區的青梅多是竿採梅，收購價1公斤只有15元，農民種1公頃青梅，在今年水分充足狀況下約可收穫2萬公斤、可賣30萬元，但扣掉成本後，農民本身根本賺不到錢。

高忠德表示，高雄原鄉的青梅量能足夠，若農業局能設立示範區，輔導農民觀摩梅樹整枝技術，不僅方便管理更能提高手採梅比例，農民才能賺錢，不會在辛苦忙碌後，只賺到一句「你是勤奮的農民」。

據了解，青梅採收有分手採和竿採兩種，中部的梅樹經過矮化，多是手採梅，高雄原鄉的梅樹高大、採粗放管理，梅子多是竿採後由加工廠收購，近日農糧署開出的全國統一收購價是1公斤15元。今年3月下旬青梅全國批發市場平均價格為66.7元，目前主要來源是南投。

梅農說，去年初高雄天氣忽冷忽熱、高溫乾旱，導致青梅結果狀況不佳，收穫只有正常的3成，今年氣候較穩定，但梅樹結出的青梅大顆的少，小顆的多，擔心又血本無歸。

農業局表示，將持續辦理梅樹整枝觀摩會，以提高手採梅比例，並持續爭取中央補助，包括青梅樹枝去雜機、選果機、有機質肥料及管路灌溉設施，提升青梅生產品質與降低生產成本；農業局也將擴大行銷力度，4月起讓高雄的青梅上架家樂福及大潤發等量販通路，並持續媒合各類青梅加工廠進場收購加工。