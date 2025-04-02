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不幹了!高雄少家法官黃英彥轉任律師今年還有2檢審要走

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
曾待過高雄兩地檢署及橋頭地院、少家法院的法官黃英彥，2017年曾獲派至德國當訪問學者，今年卻選擇急流勇退，離職轉任律師。黃英彥提供
曾待過高雄兩地檢署及橋頭地院、少家法院的法官黃英彥，2017年曾獲派至德國當訪問學者，今年卻選擇急流勇退，離職轉任律師。黃英彥提供

司法官轉任律師熱潮持續，曾任高雄、橋頭兩地檢署檢察官，後轉任法官的黃英彥，今年3月起自高雄少家法院離職轉任律師，黃歷任檢審16年，還曾獲法務部選派至德國當訪問學者，兼具專業與學識，今年突然離職讓不少同事震驚，他則說是生涯規畫，盼抽離院檢卷宗海後，有更多時間可陪伴家人。

黃英彥是台大法律系畢業，司法官訓練所47期結業。當年他為考司法官，曾向女友許諾上榜就結婚，果真如願上榜。當時為了向女友求婚，黃還特別現身女友任教的校園，在女友學生、同事見證下，抱得美人歸，這段浪漫求婚記，還因此躍上新聞版面。

黃初分發在高雄地檢署，曾追愛調至新竹地檢署，後來夫妻搬回高雄，他才調回雄檢任職，橋頭地檢署成立後，他則改調橋頭，因當時已取得中正大學法律研究所學位，黃也藉機會獲法務部選派至德國慕尼黑大學擔任訪問學者，鑽研強制處分。

他笑說，當時對德文一竅不通，但為了赴德國圓夢，他「半工半讀」到文藻大學德文系上課，拿到德文系的學士學位後，才敢遠赴德國研究。

黃英彥在地檢署任職約12年，後來轉任橋頭地院刑事庭法官，任刑事法官2年後，再轉任高雄少家法院家事庭，因學經歷豐富，是公認的學識與經驗兼具的司法官，但他僅在少家法院待1年半，就選擇急流勇退，卸下法官的黑、藍法袍，改穿律師的黑白法袍。

黃英彥在高雄開業，事務所如火如荼準備中。至於轉任原因，黃英彥則說他已準備很久，一來擔任司法官也10多年，待過地檢署、法院，才選在還有動力時挑戰新職，希望以自己的法學經驗，實現當事人司法正義，另一方面，轉任律師較為自由，可以有更多時間陪伴家人，而不是假日仍得在辦公室被大量卷宗綁架。

除黃英彥外，南部地區院檢今年還有司法官轉任潮，據了解，北高雄有一名法官預計8月也要轉任律師，地檢署則傳有資深檢察官要轉換跑道，南部司法圈流失不少優秀司法人才。

曾待過高雄兩地檢署及橋頭地院、少家法院的法官黃英彥，今年離職轉任律師。黃英彥提供
曾待過高雄兩地檢署及橋頭地院、少家法院的法官黃英彥，今年離職轉任律師。黃英彥提供

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