前鎮漁港運銷中心 民代籲先規畫交通

前鎮漁港斥資81億元改造，其中多功能水產品運銷中心將完工，兼具觀光魚市場功能。議員質疑捷運、輕軌都無法到達，若無提早規畫，恐因交通不便又成暫時性的蚊子館。海洋局表示，捷運草衙站有接駁車可抵達漁港，整體停車空間由漁業署規畫中，未來會委外經營。

前鎮漁港多功能水產品運銷中心2022年4月動工，1樓空間維持魚貨拍賣與水產品批發販售，2、3樓為農漁產品商業展售、餐飲與魚文化推廣使用，預計年底啟用。

議員陳麗娜昨質詢指出，鼓山魚市場（已更名新濱町海洋廚房）招商接連失利，近日第三次開幕，雖然捷運可抵達，但停車空間太少限制發展。前鎮多功能運銷中心也兼具觀光魚市場功能，市府爭取捷運黃線延伸設站未成功，輕軌評估量能也不足，海洋局不能坐以待斃，要提早做好交通規畫。

海洋局長黃登福回應，運銷中心預計9月底完工，漁業署將整合漁港區、漁民服務中心、漁會大樓及運銷中心等地停車空間，持續商討如何加強遊客便利性。

陳麗娜說，觀光魚市場具便利交通才能吸引遊客。實地走訪，工地附近停車場很滿，空位不多。魚販也說，擔心攤位租金高且限制多，欠缺誘因，未來不想遷入。