「慘輸好幾條街」高雄逆風議員效應 她籲賴總統當陳其邁的學生

民進黨高市議員黃明太不樂見朝野對立、朝小野大就發動罷免，上周在議會質詢內容爆紅引發熱議。國民黨議員白喬茵呼應說，黃明太講的一點也沒錯，高市議會一樣兩黨不過半，未見陳其邁醞釀罷免誰；論認真、論格局、論人和，賴清德真的慘輸陳其邁好幾條街，真心建議民進黨儘早換共主，賴總統可以考慮請陳市長開課教學。

近日黃明太承受不少來自民進黨內的壓力，國民黨議員邱于軒、白喬茵紛紛發言相挺。邱昨天說，大砲性格的黃明太說了真話，大罷免對台灣最嚴重的傷害，也是撕裂這個社會，對台灣未來發展極為不利的。

白喬茵今晚也發文表示，她覺得黃明太說的一點也沒錯，高雄市議會和立法院一樣是兩黨不過半，但陳其邁沒有私下醞釀要罷免哪個國民黨議員，沒有刻意封殺哪個吵死人議員的提案內容。只要是合理的、重要的、便利市民的建設爭取，他會不分顏色努力促成，也會在議員質詢議題後私下請局處管考進度。

白喬茵說，陳其邁知道有人做事、有人監督才是正常的民主政治體制，烏鴉雖然討人厭，但也可能是幫市府提前除錯的部隊，也是幫人民看守荷包，避免施政團隊大手大腳胡亂撒錢的重要角色，即使有時效果有限，但至少用人、花費都可以因為監督而變得更透明。

白喬茵批評，反觀現在的賴政府，立委太吵就派柯建銘出來拿拐杖打桌子，立委砍預算就發動大罷免，耳裡容不下逆言、也缺乏調和鼎鼐的手腕，最擅長的就是放任國家內政亂成一團，再煽動政治光譜兩端互咬，把台灣搞得四分五裂。「說真的，論認真、論格局、論人和，賴清德真的慘輸陳其邁好幾條街，我真心建議下次選舉民進黨盡早換共主。」

白喬茵說，不管政黨間未來有沒有機會良性競爭，至少不要再撕裂台灣、不要再升高人民對立，畢竟，總統該是全國人民的，不是只有青鳥的。政局的穩定、百姓的良善，絕對得靠國家最高權力者帶頭找回來，這是能力、也是責任，賴總統可以考慮請陳市長開課教學。