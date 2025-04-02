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北高雄公托急缺 市府：增設4所

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

北高雄路竹等5個行政區人口逾14萬人，公共托嬰中心名額僅116個，保母也只有114人，議員接到不少年輕家庭抱怨托育配套規畫不足，登記後無法即時托育，甚至等到超過收托年齡，還沒排到托育機會，希望增設公托中心，否則年輕人根本不敢生；社會局指今年會增設4處公托，也會鼓勵業者加入準公托。

今年3月新生兒出生人數顯示，茄萣13人、路竹19人、湖內14人、田寮2人、阿蓮10人。公托中心提供未滿2歲幼童服務，每收托5名兒童應置專任托育人員1人。市議員李亞築發現，5個行政區6處公托只能收托116名幼兒，很多小家庭是雙薪家庭，父母要上班，又沒有親人可當後援，排不到公托很苦惱。

李亞築說，公托報名要有出生證明才能登記排隊，很多家長登記後無法立即托育，從出生到托育有段空窗期，甚至有家長等到孩子滿2歲還沒排到名額。

曾姓男子說，他與太太都是上班族，太太懷孕後開始物色托嬰中心，私立托嬰中心1個月要花2萬多元，「超過家庭月收入的1/4」，他在兒子出生後登記公托，但離住家近的公托滿額，希望市府多設置公共托嬰中心，讓年輕父母可以安心賺錢。

社會局表示，茄萣、湖內、路竹、阿蓮及田寮設置6處公托，可收托116名幼兒，另有4家準公共托嬰中心可收托217名幼兒，及114名準公居家托育人員可收托228名幼兒，以上區域公共及準公共托育資源，共可提供561名未滿2歲兒童托育服務，目前尚有144個收托名額。

社會局表示，公托會依托育名額出缺月齡及時間通知登記候補兒童入托，候位時間不一，但低收、中低收、單親等弱勢家庭有30％名額優先收托。家長都希望就近托育，今年將在茄萣、路竹及阿蓮再增設4處公托，增加92個收托名額。

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