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2025建築園冶獎開鑼 獲獎作品成為購屋者參考指標

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市建築經營協會今天舉辦2025建築園冶獎開鑼記者會及《園冶30》新書發表會。記者劉學聖／攝影
高雄市建築經營協會今天舉辦2025建築園冶獎開鑼記者會及《園冶30》新書發表會。記者劉學聖／攝影

高雄市建築經營協會今天舉辦2025建築園冶獎開鑼記者會及《園冶30》新書發表會，建築園冶獎主任委員黃啟倫表示，面對國內房市起伏不定，建築園冶獎一路走來已經31年了，由於評選公平、公正，已經儼然成為城市美學、居住品質的推動者，園冶獎評選出的建築作品，更成為購屋者買房的參考指標。

2025建築園冶獎主任委員暨中洲建設董事長黃啟倫宣布，第31屆建築園冶獎正式起跑，評選範圍涵蓋全台，將頒發大樓住宅建築景觀類、透天住宅建築景觀類、公共建築類、社區景觀營造類、公園綠地景觀類、舊建築再生類及社區景觀營造類等六大獎項。

高雄市建築經營協會今天也舉辦《園冶30》新書發表會，作者張世雅表示，《園冶30》生成整整花了2年，紀錄30年來從創始會員初創建築園冶獎時篳路藍縷，到開枝散葉成為全台「建築界的奧斯卡獎」，完整紀錄前輩以「愚人」傻勁創立建築園冶獎，真實紀實著1座獎產生了1場跨越30年建築運動，推動業界重視建築對居住者與城市的深遠影響，打造屬於台灣在地建築的榮耀。

擔任今年活動代言人羅耕甫指出，期許自己能以更包容創新方式保護環境，不辜負這片土地期待，讓生活在這片土地人民與生物，融入自然，將切身體驗與環境、生態與節氣，創造出更多元包容建築。

高雄市建築經營協會今天舉辦2025建築園冶獎開鑼記者會及《園冶30》新書發表會，作者張世雅（右）整整花了2年，完整紀錄前輩以「愚人」傻勁創立建築園冶獎，推動業界重視建築對居住者與城市的深遠影響。記者劉學聖／攝影
高雄市建築經營協會今天舉辦2025建築園冶獎開鑼記者會及《園冶30》新書發表會，作者張世雅（右）整整花了2年，完整紀錄前輩以「愚人」傻勁創立建築園冶獎，推動業界重視建築對居住者與城市的深遠影響。記者劉學聖／攝影
高雄市建築經營協會今天舉辦2025建築園冶獎開鑼記者會及《園冶30》新書發表會，作者張世雅整整花了2年，完整紀錄前輩以「愚人」傻勁創立建築園冶獎，推動業界重視建築對居住者與城市的深遠影響。記者劉學聖／攝影
高雄市建築經營協會今天舉辦2025建築園冶獎開鑼記者會及《園冶30》新書發表會，作者張世雅整整花了2年，完整紀錄前輩以「愚人」傻勁創立建築園冶獎，推動業界重視建築對居住者與城市的深遠影響。記者劉學聖／攝影

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