台灣版「豐洲市場」將完工 高雄地方憂捷運、輕軌都到不了

高雄前鎮漁港斥資81億元改造，其中「多功能水產品運銷中心」將完工，兼具觀光魚市場功能。議員陳麗娜今在議會質詢指出，捷運、輕軌都無法到達前鎮漁港，若無提早規畫，恐因交通不便又成暫時性的蚊子館。海洋局表示，捷運草衙站有接駁車可抵達港區，整體停車空間由漁業署規畫中，未來會委外經營。

前鎮漁港動工改造前，市長陳其邁赴日本豐洲市場參訪，盼汲取成功經驗，規畫前鎮漁港多功能水產品運銷中心與魚市場。有官員發豪語，要讓改造後的前鎮魚市場超越豐洲市場。

前鎮漁港多功能水產品運銷中心2022年4月動工，1樓空間維持漁獲拍賣與水產品批發販售，2、3樓為農漁產品商業展售、餐飲與魚文化推廣的空間使用，預計今年底啟用。

議員陳麗娜今天質詢指出，鼓山魚市場（已更名新濱町海洋廚房）招商接連失利，近日第三次開幕，雖然高雄捷運可抵達，但停車空間太少導致發展受限。前鎮多功能運銷中心也兼具觀光魚市場功能，市府爭取捷運黃線延伸設站未成功，輕軌評估量能也不足，海洋局不能坐以待斃，要提早做好交通規畫。

海洋局長黃登福回應，運銷中心最慢今年9月底會完工，漁業署將整合前鎮漁港區、漁民服務中心、漁會大樓及運銷中心等地停車空間，持續與漁業署商討如何加強遊客便利性。