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台灣版「豐洲市場」將完工 高雄地方憂捷運、輕軌都到不了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前鎮漁港斥資81億元改造，其中多功能水產品運銷中心是想要打造超越日本豐洲市場的觀光魚市場，目前尚未完工。記者徐白櫻／攝影
前鎮漁港斥資81億元改造，其中多功能水產品運銷中心是想要打造超越日本豐洲市場的觀光魚市場，目前尚未完工。記者徐白櫻／攝影

高雄前鎮漁港斥資81億元改造，其中「多功能水產品運銷中心」將完工，兼具觀光魚市場功能。議員陳麗娜今在議會質詢指出，捷運、輕軌都無法到達前鎮漁港，若無提早規畫，恐因交通不便又成暫時性的蚊子館。海洋局表示，捷運草衙站有接駁車可抵達港區，整體停車空間由漁業署規畫中，未來會委外經營。

前鎮漁港動工改造前，市長陳其邁赴日本豐洲市場參訪，盼汲取成功經驗，規畫前鎮漁港多功能水產品運銷中心與魚市場。有官員發豪語，要讓改造後的前鎮魚市場超越豐洲市場。

前鎮漁港多功能水產品運銷中心2022年4月動工，1樓空間維持漁獲拍賣與水產品批發販售，2、3樓為農漁產品商業展售、餐飲與魚文化推廣的空間使用，預計今年底啟用。

議員陳麗娜今天質詢指出，鼓山魚市場（已更名新濱町海洋廚房）招商接連失利，近日第三次開幕，雖然高雄捷運可抵達，但停車空間太少導致發展受限。前鎮多功能運銷中心也兼具觀光魚市場功能，市府爭取捷運黃線延伸設站未成功，輕軌評估量能也不足，海洋局不能坐以待斃，要提早做好交通規畫。

海洋局長黃登福回應，運銷中心最慢今年9月底會完工，漁業署將整合前鎮漁港區、漁民服務中心、漁會大樓及運銷中心等地停車空間，持續與漁業署商討如何加強遊客便利性。

陳麗娜強調，觀光魚市場必須便利交通才能吸引遊客，接駁車很不方便，若沒人潮、沒廠商想投標，可能又會成為暫時性的蚊子館。實地走訪施工現場，工地附近停車場車很滿；鄰近魚販說，在外面做生意比較容易被消費者看見，擔心運銷中心的攤位租金高且限制多，欠缺誘因，未來不想遷入。

前鎮漁港斥資81億元改造，其中多功能水產品運銷中心是想要打造超越日本豐洲市場的觀光魚市場，目前尚未完工。記者徐白櫻／攝影
前鎮漁港斥資81億元改造，其中多功能水產品運銷中心是想要打造超越日本豐洲市場的觀光魚市場，目前尚未完工。記者徐白櫻／攝影
議員陳麗娜認為，前鎮多功能運銷中心也兼具觀光魚市場功能，捷運黃線延伸設站未成功，輕軌評估量能也不足，質疑能否比日本的豐洲市場更好。記者徐白櫻／翻攝
議員陳麗娜認為，前鎮多功能運銷中心也兼具觀光魚市場功能，捷運黃線延伸設站未成功，輕軌評估量能也不足，質疑能否比日本的豐洲市場更好。記者徐白櫻／翻攝

前鎮漁港 蚊子館 高雄捷運

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