高雄出現百日咳家庭群聚 接觸者達99人健康監測至22日

高雄市今公布一起百日咳家庭群聚事件，確診個案為2個多月大女嬰。3月初，女嬰因咳嗽症狀多次就醫未改善，收治住院後確診，疫調7名同住家人，女嬰母親及外曾祖母經採檢後也確診，另5名家人，已進行預防性投藥，至於接觸者共計99名健康監測至4月22日。

衛生局說明，確診2個月大女嬰因未接種百日咳疫苗，3月初出現咳嗽症狀，多次就醫未改善，3月17日就醫後收治住院並由醫院通報採檢，3月20日確診，經治療改善已於3月23日出院，同住家人採檢有2人3月28日確診，是一起家庭群聚案件。

衛生局強調，針對百日咳預防，接種疫苗為最有效方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，家中有嬰幼兒的民眾，務必按時完成接種，以獲得足夠保護力，最好連同照顧者也要施打。

衛生局指出，百日咳為呼吸道傳染病，潛伏期一般為5至10天，最長可達21天，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，而傳染給家人或其他接觸者。

衛生局提醒，有疑似症狀如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐，應及時就醫與診斷，並呼籲家長外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。