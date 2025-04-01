台積電擴產！陳其邁嗨喊全市放假2天 下秒收回逗笑網友：陳三歲頑皮

高雄市長陳其邁今早受訪被問台積電先進製程二奈米擴產，有何感想？他一臉正經回應「真的非常高興，在這裡宣布周四、周五高雄市全市中小學都放假」令全場愣住，下一秒補說「開玩笑的，今天是愚人節」。許多網友也傻眼「差點信了」、「陳三歲無誤」。

台積電昨天擴產典禮上，陳其邁低調未受訪，今天早上主持市政會議前受訪，被問到台積電進駐高雄興建全球最大先進製程半導體聚落，陳其邁回應說，昨天真的是非常的高興，所以在這裡宣布周四、周五高雄市全市中小學都放假一天。沒想到下一秒補說開玩笑的，因為「今天是愚人節」。

有網友被逗笑「還是三歲，沒長大」、「陳三歲真頑皮」、「三歲邁別把自己當兒童調皮」、「陳三歲好皮」、「我當真了⋯三歲邁邁」、「全台可能唯一開玩笑大家不會計較的，畢竟我們市長只有三歲」、「超幽默、好好笑、我高雄、我驕傲」、「市長很懂玩」、「愚人節快樂」。

沒想到放假只是玩笑話，有網友哭倒在淚海無奈表示「只好自己放假」、「市長壞壞」、「一直沒辦法去讀大班的陳三歲」、「太皮了吧 可以處罰他再做一屆嗎？」網友解釋「愚人節的哽，別當真」，周四、周五本來就放假，因為是兒童節連放4天。

但還是有人笑不出來直呼「無聊」、「很難笑耶」、「被騙了，氣死」、「市長沒事做了嗎」也有網友認真建議「身為市長不應該這樣，會被他黨當成玩笑話」。