七美嶼燈塔4至6月周末限定開放 清明連假率先登場

隨著澎湖旅遊旺季即將到來，七美嶼燈塔將在4月至6月的每個周末及連假期間開放參觀，讓遊客有機會親臨這座充滿歷史意義的燈塔，感受澎湖海島的獨特魅力，首波開放活動將在4月3日至4月6日清明連假登場，現場並提供新版七美嶼燈塔印章供參觀民眾蓋印留念，為旅程留下珍貴印記。

交通部航港局說，1939年完工的七美嶼燈塔位於澎湖縣七美鄉的南角崖頂上，別名南滬燈塔，是日本人在台灣興建的最後一座燈塔；塔高8.3公尺、燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬。七美嶼燈塔塔身為鋼筋混凝土白色圓塔結構，外觀簡潔，配有五等電燈，燈塔基座與發電機室相連，發電機室獨特的拱型窗設計別具特色。

為了讓更多旅客親身體驗燈塔的文化與景觀，今年特別提供全新設計的七美嶼燈塔紀念章，讓到訪遊客能留下特別的印記，見證自己的探索足跡。