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高市苓雅清潔隊舊址將華麗轉身 市府公辦都更招商

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市苓雅清潔隊舊址位於市區精華地帶，由於屋齡超過60年，高雄市府打算以公辦都更方式開發，今天招商說明會吸引多家業者參與。記者劉學聖／攝影
高雄市苓雅清潔隊舊址位於市區精華地帶，由於屋齡超過60年，高雄市府打算以公辦都更方式開發，今天招商說明會吸引多家業者參與。記者劉學聖／攝影

高雄市苓雅清潔隊舊址位於市區精華地帶，由於屋齡超過60年，高雄市府打算以公辦都更方式開發，今天舉行招商說明會，吸引多家業者參與，期望透過公私協力，將基地轉型為新藝文生活基地，市府將綜合評選具財務與開發能力，且能提出最具規劃願景的開發團隊，兼顧整體品質與公共利益。

高雄市政府舉辦苓雅區五權段886地號都市更新案招商說明會，副市長林欽榮表示，此案位於三多二路及和平一路口，面積約3452平方公尺，為苓雅清潔隊舊址，屋齡已超過60年，土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，開發容積可達法定容積1.5倍，預估開發量體約1萬2000坪。

林欽榮表示這塊土地具備100%公有土地的特性，產權單純，可有效節省實施期程。預估民間總投資額約新台幣50億元，完工後市府分回部分可以權利價值權利金支付，將挹注捷運建設，並取得公益設施，包含室內270坪日間照顧中心及室內150坪環保局辦公室等。

高雄市苓雅清潔隊舊址位於市區精華地帶，由於屋齡超過60年，高雄市府打算以公辦都更方式開發，今天招商說明會吸引多家業者參與，副市長林欽榮說明此案土地皆為公有，可有效節省實施期程。記者劉學聖／攝影
高雄市苓雅清潔隊舊址位於市區精華地帶，由於屋齡超過60年，高雄市府打算以公辦都更方式開發，今天招商說明會吸引多家業者參與，副市長林欽榮說明此案土地皆為公有，可有效節省實施期程。記者劉學聖／攝影
高雄市苓雅清潔隊舊址位於市區精華地帶，由於屋齡超過60年，高雄市府打算以公辦都更方式開發，今天招商說明會吸引多家業者參與。記者劉學聖／攝影
高雄市苓雅清潔隊舊址位於市區精華地帶，由於屋齡超過60年，高雄市府打算以公辦都更方式開發，今天招商說明會吸引多家業者參與。記者劉學聖／攝影

林欽榮 都市更新 高雄市

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