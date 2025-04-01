高市苓雅清潔隊舊址將華麗轉身 市府公辦都更招商
高雄市苓雅清潔隊舊址位於市區精華地帶，由於屋齡超過60年，高雄市府打算以公辦都更方式開發，今天舉行招商說明會，吸引多家業者參與，期望透過公私協力，將基地轉型為新藝文生活基地，市府將綜合評選具財務與開發能力，且能提出最具規劃願景的開發團隊，兼顧整體品質與公共利益。
高雄市政府舉辦苓雅區五權段886地號都市更新案招商說明會，副市長林欽榮表示，此案位於三多二路及和平一路口，面積約3452平方公尺，為苓雅清潔隊舊址，屋齡已超過60年，土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，開發容積可達法定容積1.5倍，預估開發量體約1萬2000坪。
林欽榮表示這塊土地具備100%公有土地的特性，產權單純，可有效節省實施期程。預估民間總投資額約新台幣50億元，完工後市府分回部分可以權利價值權利金支付，將挹注捷運建設，並取得公益設施，包含室內270坪日間照顧中心及室內150坪環保局辦公室等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言