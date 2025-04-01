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拉抬恆春半島觀光 縣府辦旅遊購GO節月月抽汽車

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，4月到8月只要到恆春半島6鄉鎮合作的旅宿住宿一晚就有機會抽到汽車等大獎。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，4月到8月只要到恆春半島6鄉鎮合作的旅宿住宿一晚就有機會抽到汽車等大獎。記者潘奕言／攝影

配合恆春建城150周年，並拉抬恆春半島觀光，屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，4月到8月只要到恆春半島6鄉鎮合作的旅宿住宿一晚，就有機會抽到汽車等大獎，希望帶動一波到恆春的旅遊人潮。

縣府表示，為刺激國旅消費，已在恆春半島舉辦台灣祭、風域祭、南國生活節等多項活動，最新推出的恆春旅遊購GO節，即日起至8月31日止，入住恆春半島6鄉鎮（枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉）的合作旅館、民宿，都可參加抽獎。

民眾入住後只要加入「屏東GO購」會員，將發票或活動收據上傳登錄至「恆春旅遊購GO節」官網即可參加抽獎，且不限次數，一張發票或活動收據有一次抽獎機會，登錄截止日為8月31日晚上23點59分前。

主辦單位將於次月公開直播抽獎，當月如未中獎不延續至次月。獎品近300項，最大獎為汽車，每個月抽出一台，另外還有黃金、洗脫烘衣機、洗碗機、75吋電視、電子衣櫥、按摩椅、免費住宿券等，總價值超過千萬元。

活動可加入Line id：@2025hcgo，有專人服務，也可上恆春旅遊購GO節官網、屏東旅遊網查詢，也可追蹤屏東GO 好玩、屏東GO 交通的FB、IG 及Threads社群平台，並歡迎下載屏東GO 好玩、屏東ㄟ公車APP。

屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，4月到8月只要到恆春半島6鄉鎮合作的旅宿住宿一晚就有機會抽到汽車等大獎。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，4月到8月只要到恆春半島6鄉鎮合作的旅宿住宿一晚就有機會抽到汽車等大獎。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，4月到8月只要到恆春半島6鄉鎮合作的旅宿住宿一晚就有機會抽到汽車等大獎。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，4月到8月只要到恆春半島6鄉鎮合作的旅宿住宿一晚就有機會抽到汽車等大獎。記者潘奕言／攝影

住宿券 屏東縣政府 恆春

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