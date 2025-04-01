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旗津沙灘音樂季4/3登場 每日千人免費入場

中央社／ 高雄1日電

高市觀光局攜手「旗津沙灘吧」，於4月3日至5日舉辦「2025旗津春島沙灘音樂季」，匯聚來自美國、加拿大、日本等知名DJ，並提供每日1000個免費入場名額，邀樂迷狂歡。

高雄市觀光局說明，「2025旗津春島沙灘音樂季」匯聚來自美國、加拿大、日本、阿根廷等知名DJ，並首度推出雙舞台設計，從下午4時到晚上10時，有輕鬆愉快的拉丁、雷鬼音樂及國際西洋嘻哈舞曲等類型音樂。

主辦單位更邀專業舞者及現場互動表演，打造沉浸式音樂體驗，並每日提供1000個免費入場名額。欲報名者可至Instagram搜尋「cijinsunset」查詢詳細資訊。

此外，「2025高雄內門宋江陣」4月3、4日將舉辦藝陣嘉年華與宋江大宴，展現高雄傳統民俗文化與總鋪師手路菜的魅力。4月5日宋江陣頭大賽決賽將於內門順賢宮登場；4月5、6日晚上還有聖母湖璀璨煙火秀。

另外，壽山動物園4月3至6日推出全國12歲以下兒童免費入園優惠，並舉辦「壽山童趣大冒險」，與親子同歡。

觀光局長高閔琳表示，2024年高雄共吸引逾6923萬人次遊客造訪，旗津更是旅遊熱點之一。近年市府投入觀光建設，未來將逐年改善旗津軟硬體設施，提升旗津與愛河灣區的旅遊休憩環境及服務品質。

沙灘 觀光局 音樂

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