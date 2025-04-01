金門家扶捐款助學送限量百合花瓶組 活動剩最後1天

金門縣陶瓷廠及金門縣林務所攜手發起「一花一瓶，築夢家扶」公益活動，希望將500組富有意義的百合花瓶組贈送給金門家扶中心指定捐款「獎助學金」專款的民眾，活動到今天只送出311組，由於明天就是清明連假前的最後一天上班日，金門家扶中心邀請社會大眾共同響應此次的公益行動，盼讓愛與希望不斷傳遞下去，讓更多孩子的夢想成真。

「一花一瓶，築夢家扶」公益活動昨天啟動，但距離活動結束僅剩1天，仍有近200組待認購，由於明日為清明連假前最後一個上班日，得知這項訊息後，包括世界華人工商婦女企管協會金門分會會長洪秀暖與聖祖食品公司總經理陳緣姿等人今天上午都到金門家扶中心捐款，洪秀暖除了個人認購30組外，也動員親友與世華金門分會的姐妹一起認購近百組，希望為這個活動做最後的衝刺。

這項活動在金門縣陶瓷廠長林蔚尚及金門縣林務所長鄭向廷的大力支持下，溫馨登場，林蔚尚表示，希望以「感恩惜福」的概念傳達愛與溫暖，透過廢棄陶瓷瓶再利用，結合林務所創造出獨具特色的百合花瓶組，邀請鄉親共同為地區弱勢兒童逐夢助學盡一份心力，也讓廢棄陶瓷瓶重新找尋到新的意義。

鄭向廷也表示，林務所除戶戶有盆栽活動與公益結合外，現在是百合綻放的季節，此次仍持續以行動支持扶幼助學，透過同仁親手栽培的香水百合，攜手金門縣陶瓷廠一同帶給金門家扶扶助兒童多一分希望與溫暖，呼籲鄉親逗陣來做公益。

金門家扶中心主任洪依帆表示，感謝陶瓷廠及林務所的公益行動，支持家扶「獎助學金」計畫，因這份愛心與關懷，幫助兒童們走出困境，擁有更多的學習機會與成長空間，這筆捐款將幫助兒童減輕經濟負擔，鼓勵他們持續努力學習，勇敢追尋未來。