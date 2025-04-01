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鼓勵行動支付繳停車費 高雄5月底前推優惠

中央社／ 高雄1日電

高雄市交通局攜手11家行動支付業者，鼓勵市民透過行動支付進行繳費，今天宣布於繳費期限內使用行動支付APP繳納停車費，4到5月可享新用戶5折、舊用戶95折優惠。

交通局指出，高雄市今年2月已於駁二藝術特區、漢神百貨、後驛商圈周邊、九如一路及九如二路、義華路、陽明路、大昌二路等路段再新增1270格智慧停車格，目前高市共有6365格智慧停車格。

民眾車輛停放於智慧停車格，離場15分鐘後，可使用11家行動支付APP繳費，包括一卡通MONEY、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶、遠傳心生活、車麻吉、停車大聲公、uTagGo、悠遊付、橘子支付及全支付。

使用行動支付APP繳費，不用再出門赴超商補單繳費，且可享折扣優惠。另外也可綁定遠通電收eTag、電信及銀行機構自動扣繳。

交通局說明，行動支付APP可提供推播通知提醒用戶即將到期的停車費，避免逾期罰款；此外還有即時查詢與繳費功能，隨時隨地可透過手機完成繳費，而且繳費後系統即時更新，確保不會重複繳納。

為鼓勵市民多利用行動支付繳費，交通局今天透過新聞稿宣布推出優惠行銷活動，於繳費期限內使用行動支付APP繳納停車費4到5月新用戶5折、舊用戶95折，並有參加抽iRobot掃地機器人等好禮機會。

停車費 智慧停車格 高雄市

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