金門清明專船天候不佳取消 縣府急協調加班機疏運旅客

清明節將至，許多旅台金門鄉親原計劃搭乘縣府安排的清明專船返鄉祭祖，縣府今天表示，考量4月2日晚間海象惡劣，風浪達9級以上，基於安全考量，決定取消原訂自台中港啟航的清明專船，並立即啟動應變措施，協調航空公司加開航班，以紓解旅客返鄉需求。

金門縣政府觀光處表示，近日鋒面南下，天候不佳，導致清明專船無法安全航行，為確保旅客順利返鄉，縣府緊急與民航局及航空公司協調增開航班，但因飛機目前開放第1至3波訂位時，已釋出大部分的運能，能再加開班次有限；經縣府努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，協調爭取加開華信航空臺北金門航線放大機型2架次及加班機2架次，其中放大機型已開放訂位；另加班機訂於今天下午17時30分起開放訂位，有需求的鄉親可多加利用。

針對已購買清明專船船票的旅客，縣府表示，需於船運取消後1個月內，至原購票窗口辦理退票，逾期將不再受理。旅客如有相關疑問，可洽詢原訂位單位。

此次協調放大機型及加班機時間如下：

1、台北-金門航線：

4月2日 AE-1265/11:10起飛（放大機型，即刻可訂位）

4月2日 AE-1265/18:15起飛（放大機型，即刻可訂位）

4月3日 AE-1291/11:05起飛（738機型加班機，4月1日下午17:30起開放訂位）

2、金門-台北航線：

4月7日AE-1292/21:10起飛（ATR機型加班機，4月1日下午17:30起開放訂位）