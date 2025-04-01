高雄智慧車格超過6千格 交通局推「行動支付」用戶優惠
高雄市持續推動智慧停車格，系統自行辨識車牌，省去人工開單，目前共有6365格智慧停車格，車主在駛離車格15分鐘後，可使用11家行動支付APP繳費或超商補單繳費，高市交通局為鼓勵市民透過行動支付繳費，4、5月推出「新用戶5折、舊用戶95折」優惠，還有抽掃地機器人及空氣清淨機等多項大獎的機會。
高雄市今年2月已於駁二藝術特區、漢神百貨、後驛商圈周邊、九如一路及九如二路、義華路、陽明路、大昌二路等路段再新增1270格智慧停車格，目前高市共有6365格智慧停車格，每年節省的開單單據達928萬張，換算減少CO2排放11.7噸。
民眾車輛停放於智慧停車格，離場15分鐘後，可使用11家行動支付APP繳費，包括一卡通 MONEY、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶、遠傳心生活、車麻吉、停車大聲公、uTagGo、悠遊付、橘子支付及全支付，免再出門赴超商補單繳費，而且可以享折扣優惠。另亦可綁定遠通電收eTag、電信及銀行機構自動扣繳。
交通局說明，行動支付APP可提供推播通知提醒用戶即將到期的停車費，避免逾期罰款；此外還有即時查詢與繳費功能，隨時隨地可透過手機完成繳費，省時又方便，而且繳費後系統即時更新，確保不會重複繳納。市府推出行動支付APP繳納停車費4到5月新用戶5折、舊用戶95折優惠，並享有參加抽iRobot 掃地機器人、伊萊克斯空氣清淨機等多項好禮。
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