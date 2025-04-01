快訊

陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

陳其邁上任至今減債201億元 高雄債務還有2292億元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁109年8月上任至今，市府已經連續4年0舉借、共減債201億元。圖／高市財政局提供
高雄市長陳其邁109年8月上任至今，市府已經連續4年0舉借、共減債201億元。圖／高市財政局提供

高雄市政府今天召開市政會議，財政局報告表示，初估113年度歲出入決算再次達成0舉借，自110年起連續4年0舉借，陳其邁109年8月上任時債務2477億元，去年底減至2292億元，共減債201億元。

財政局進行「健全財政開源節流」報告，針對促參績效破千億、營利事業銷售額破6兆、營業稅及所得稅成長、自有財源連續4年突破千億及運用綠債及公債節省利息20億元等項目進行說明。

財政局指出，113年招商17案、金額達1021億元，超越111年708億元；113年營利事業銷售額6.05兆元，創歷史新高，較109年4.52兆增加1.5兆，成長率34％，連續4年突破5.5兆。

此外，市府促參招商帶動營利事業銷售額成長，在地徵起營業稅及所得稅隨之成長，去年高雄營利事業所得稅較109年成長134％、綜合所得稅成長66％、營業稅成長率56％，因此高雄市獲配普通統籌款增加。

財政局說，市府把握國內外低利環境，利用較低利率公（綠）債，取代較高利率銀行借款，不增加債務下，節省利息。截至年底總計運用公（綠）債940億元，節省利息約20億元。

局長陳勇勝強調，市府團隊在市長帶領下持續努力開源節流，積極推動促參開發及招商引資，帶動城市經濟發展，有信心邁向連續5年「0舉借」目標。

利息 成長率 高雄市

延伸閱讀

高雄那瑪夏15萬螢火蟲飛舞 公所籲把握時機賞螢

邱議瑩掛新看板 合體賴總統、陳其邁拚高市長初選

台積電2奈米擴產 陳其邁：很多台積人回高雄緊握我的手

填海造陸高雄新建國際機場 市長陳其邁允向中央爭取

相關新聞

恆春後壁湖出現2頭大翅鯨 目擊者：上輩子有拯救地球嗎

恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨，不少潛水、遊艇業者及民眾都親眼目睹，開心的驚聲尖叫，並記錄下這難得的景象，PO上網...

金門清明專船天候不佳取消 縣府急協調加班機疏運旅客

清明節將至，許多旅台金門鄉親原計劃搭乘縣府安排的清明專船返鄉祭祖，縣府今天表示，考量4月2日晚間海象惡劣，風浪達9級以上...

高雄智慧車格超過6千格 交通局推「行動支付」用戶優惠

高雄市持續推動智慧停車格，系統自行辨識車牌，省去人工開單，目前共有6365格智慧停車格，車主在駛離車格15分鐘後，可使用...

陳其邁上任至今減債201億元 高雄債務還有2292億元

高雄市政府今天召開市政會議，財政局報告表示，初估113年度歲出入決算再次達成0舉借，自110年起連續4年0舉借，陳其邁1...

北高雄5行政區公托名額僅116個 小家庭缺後援「小孩生出來怎麼辦」

高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮5個行政區人口數約14萬1200人，公共托嬰中心名額僅有116個，保母也只有114人，民...

高雄成全球最大先進製程半導體產業聚落 陳其邁：當年很多人看笑話

台積電昨宣示，高雄廠將成為全球最大先進製程晶圓製造聚落，透過供應鏈與消費為台灣創造3兆產值，也持續尋找土地擴大在台投資。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。