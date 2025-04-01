陳其邁上任至今減債201億元 高雄債務還有2292億元

高雄市政府今天召開市政會議，財政局報告表示，初估113年度歲出入決算再次達成0舉借，自110年起連續4年0舉借，陳其邁109年8月上任時債務2477億元，去年底減至2292億元，共減債201億元。

財政局進行「健全財政開源節流」報告，針對促參績效破千億、營利事業銷售額破6兆、營業稅及所得稅成長、自有財源連續4年突破千億及運用綠債及公債節省利息20億元等項目進行說明。

財政局指出，113年招商17案、金額達1021億元，超越111年708億元；113年營利事業銷售額6.05兆元，創歷史新高，較109年4.52兆增加1.5兆，成長率34％，連續4年突破5.5兆。

此外，市府促參招商帶動營利事業銷售額成長，在地徵起營業稅及所得稅隨之成長，去年高雄營利事業所得稅較109年成長134％、綜合所得稅成長66％、營業稅成長率56％，因此高雄市獲配普通統籌款增加。

財政局說，市府把握國內外低利環境，利用較低利率公（綠）債，取代較高利率銀行借款，不增加債務下，節省利息。截至年底總計運用公（綠）債940億元，節省利息約20億元。

局長陳勇勝強調，市府團隊在市長帶領下持續努力開源節流，積極推動促參開發及招商引資，帶動城市經濟發展，有信心邁向連續5年「0舉借」目標。