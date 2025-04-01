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高雄兒藝節衛武營登場 市府公布交通、票券攻略

中央社／ 高雄1日電

2025高雄兒童藝術節將於3日至6日在衛武營國家藝術文化中心登場，高市府今天公布交通地圖與停車資訊，並提醒「樂高主題區-玩樂發車」與「樂高雄遊樂園」採現場領票制。

高雄市教育局新聞稿表示，兒藝節活動範圍橫跨衛武營戶外草地與主建築周邊，其中「樂高主題區-玩樂發車」與「樂高雄遊樂園」兩大主要互動場域採現場領票制。

「玩樂發車」體驗時間為15分鐘，每日分3個時段開放，包括上午11時至下午2時、下午2時至下午5時、下午5時至晚間8時；領票地點位於榕樹廣場，票券於各時段前1小時開始發放。

「樂高雄遊樂園」每天有2個場次，包括中午12時至下午3時、下午3時至下午6時。每日上午11時、下午2時需至遊樂園區領票處依序領取票券。教育局表示，每張票僅限兒童使用，不可代排代領，數量有限。

教育局提醒，民眾可搭乘高雄捷運橘線至O10衛武營站，從6號出口出站就可抵達活動主場。主辦單位也加強公車轉乘資訊，並協調50、70三多幹線、88、紅21等多路公車停靠周邊站點。

活動期間人潮車潮眾多，衛武營周邊也設有5處汽車停車場，另開放6所學校作為臨時機車停車場，提供共1700個格位。配合大型活動安全需求，衛武營周邊將實施機動交通管制，包括三多一路與建軍路、國泰路與南京路等路口進行左轉限制。

迎接兒童節，國立科學工藝博物館也在連假期間推出「夢幻兒童節-歡樂無限FUN科學」活動，活動結合科學、遊戲、戲劇與動物保育等主題。4日兒童節當天更推出12歲以下兒童免費入館。

樂高 衛武營 遊樂園

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