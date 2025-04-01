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北高雄5行政區公托名額僅116個 小家庭缺後援「小孩生出來怎麼辦」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮5個行政區人口數約14萬1200人，公共托嬰中心名額僅有116個。圖／社會局提供
高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮5個行政區人口數約14萬1200人，公共托嬰中心名額僅有116個。圖／社會局提供

高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮5個行政區人口數約14萬1200人，公共托嬰中心名額僅有116個，保母也只有114人，民代說，很多年輕爸媽反映當地托育配套措施不足，「小孩生出來怎麼辦？」社會局說，今年將在茄萣、路竹、阿蓮再增設4處公托，也鼓勵新立案私立托嬰中心及培訓居家托育人員加入準公共托育，充實托育量能。

市議員李亞築表示，茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區公托只有116個名額，保母只有114人，很多小家庭是雙薪家庭，爸爸、媽媽都要上班，又沒有親人可當後援，只能尋求公共托嬰中心。

李亞築說，由於目前公托報名都需要有出生證明才能登記排隊，很多家長登記完，沒辦法即時托育，幼兒從出生後到開始托育的空窗期問題無法解決，甚至有人公托排隊到孩子都2歲了，超過收托年齡，還沒排到托育機會。

曾姓男子說，他與太太都是上班族，從太太懷孕後就開始物色托嬰中心，私立托嬰中心1個月要花2萬多元，「超過家庭月收入的四分之一」，於是在兒子出生後，就去登記排公托，但公托都滿額，不然就是離家太遠，希望市府能多設置公共托嬰中心，讓年輕父母可以安心去賺錢，否則無法安身立命，年輕人根本不敢生小孩。

社會局說，目前已在茄萣、湖內、路竹、阿蓮及田寮區設置6處公托，可收托116個幼兒，另有4家準公共托嬰中心可收托217個幼兒，及114名準公居家托育人員可收托228個幼兒，以上區域公共及準公共托育資源，共可提供561名未滿2歲兒童托育服務，目前尚有144個收托名額。

社會局表示，公托會依托育名額出缺月齡及時間通知登記候補兒童入托，候位時間不一，但低收、中低收、單親等弱勢家庭有30%名額優先收托，較無需等候；很多家長都希望就近有公托，社會局會盡量去評估，今年將在茄萣區、路竹區、阿蓮區再增設4處公托，可增加92個收托名額。

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